07 Temmuz 2021, Çarşamba
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Uzman isim açıkladı! Sigarayı bıraktıktan 5 yıl sonra…
Damar tıkanıklığı ve kalp rahatsızlıkları gibi hastalıkların başlangıcı olan sigara, dünyada her yıl binlerce insanın ölümüne neden oluyor. Toplum sağlığına da ciddi zararları bulunan sigaranın bırakılmasının ardından 6 saat sonra kalp atış hızı ve kan basıncı düşmeye başlıyor. Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurten Elkin, "Sigarayı bıraktıktan 2 saat sonra nikotin vücudu terk etmeye başlar" açıklamasında bulundu.
Giriş Tarihi: 07.07.2021 15:21
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