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Uzman isim açıkladı! Sigarayı bıraktıktan 5 yıl sonra…

Damar tıkanıklığı ve kalp rahatsızlıkları gibi hastalıkların başlangıcı olan sigara, dünyada her yıl binlerce insanın ölümüne neden oluyor. Toplum sağlığına da ciddi zararları bulunan sigaranın bırakılmasının ardından 6 saat sonra kalp atış hızı ve kan basıncı düşmeye başlıyor. Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurten Elkin, "Sigarayı bıraktıktan 2 saat sonra nikotin vücudu terk etmeye başlar" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 07.07.2021 15:21
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Uzman isim açıkladı! Sigarayı bıraktıktan 5 yıl sonra…
Dünyada her yıl yaklaşık 7 milyon insanın sigara nedeniyle yaşamını kaybettiğini ifade eden Dr. Nurten Elkin, sağlıklı yaşam davranışları içinde sigara kullanmamanın önemi ve sağlığa zararları hakkında açıklamalarda bulundu.
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Uzman isim açıkladı! Sigarayı bıraktıktan 5 yıl sonra…

Sigara, nargile, pipo içme veya dumanının solunmasının zamanla kişide psikolojik ve fiziksel bağımlılık oluşturduğunun altını çizen Dr. Elkin, "Tütün ürünlerinde 4 binden fazla kimyasal madde bulunmaktadır. Kalp ve damar hastalıkları, bronşların daralması sonucu akciğer rahatsızlıkları ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı, damarlarda tıkanma ve buna bağlı felç, midede gastrit, ülser ve mide kanseri, ciltte sararma, kırışıklık, cilt kanseri, ağız kokusu ve dişlerde sararma yol açtığı önemli sağlık sorunlarıdır" diye konuştu.

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Uzman isim açıkladı! Sigarayı bıraktıktan 5 yıl sonra…

"2 İLA 12 HAFTA İÇİNDE KAN DOLAŞIMI İYİLEŞİR"

Sigarayı bıraktıktan 2 saat sonra nikotinin vücudu terk etmeye başladığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Dr. Nurten Elkin, "6 saat sonra kalp atış hızı ve kan basıncı düşmeye başlar. 12 saat sonra sigara dumanından kaynaklanan zehirli karbonmonoksit kan dolaşımınızdan temizlenir ve ciğerlerinizin daha iyi çalışmasını sağlar. 2 gün sonra tat ve koku duyularınız keskinleşir.

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Uzman isim açıkladı! Sigarayı bıraktıktan 5 yıl sonra…

5 YIL İÇİNDE...

2 – 12 hafta içinde kan dolaşımı iyileşir, bu da yürüme, koşma gibi fiziksel aktiviteleri kolaylaştırır. 3 – 9 hafta sonra öksürme, nefes darlığı, hırıltı gibi problemler azalır ve akciğerleriniz güçlenir. 5 yıl içinde kalp krizi riski yarı yarıya azalır. 10 yıl sonra akciğer kanseri riski yarıya inerken kalp krizi riski hiç sigara içmemiş bir kişinin riskiyle aynı orana düşer" ifadelerini kullandı.

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Uzman isim açıkladı! Sigarayı bıraktıktan 5 yıl sonra…

"DİŞLERİNİZİ FIRÇALAYIN, DUŞ ALIN"

Sigarayı bırakmak için tavsiyelerde bulunan Elkin, "Bırakma gününüzü belirleyin. Çevrenizdeki bütün sigara, çakmak, kibrit ve kül tablalarını uzaklaştırın. Küçük hedefler koyun. Kendinizi oyalayacak uğraşlar bulun. Sık sık dişlerinizi fırçalayın ve duş alın. Beslenmenize dikkat edin, bol su için. Sigara isteğinizi tetikleyecek etkenlerden uzak durun. Sakız çiğneyerek veya bitki çayı içerek sigara içme isteğinizin önüne geçin. Temiz hava alın, hareket edin. Canınız sigara isterse 10 kez derin nefes alıp verin" dedi.