07 Temmuz 2021, Çarşamba
ANA SAYFA
Prof. Dr. Eyice'nin hatıra evinde sergilenmesi planlanan eşyaları satıldı
Türkiye'nin ilk 'Bizans sanat tarihi' uzmanı Prof. Dr. Semavi Eyice'nin eşyaları ile tablolarının, Fatih Belediyesi aracılığıyla hazırlanan köşkte sergilenmesi isteniyordu. Fakat Eyice'nin İstanbul'un Bostancı ilçesindeki evindeki paha biçilmez tablo ile eşyalarını, Eyice'nin üç üvey kızının 200 bin TL'den satıldığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 07.07.2021 15:39 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 15:40
- 1
- 30
- 2
- 30
- 3
- 30
- 4
- 30
- 5
- 30