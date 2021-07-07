Prof. Dr. Eyice'nin hatıra evinde sergilenmesi planlanan eşyaları satıldı

''AMACIMIZ PROF. DR. SEMAVİ EYİCE HATIRA EVİ OLUŞTURMAKTI''

Prof. Dr. Semavi Eyice'nin Bizans sanatı konusunda dünya çapında bir olduğunu söyleyen Sit Alanları Alan Yönetimi Kurucu Başkanı İhsan Sarı ise, "Prof. Dr. Semavi Eyice, 2018 yılında rahmetli oldu. Hocamız devlet riyaset makamının talimatları doğrultusunda Fatih Camii'ne defnedildi. Aradan çok uzun bir süre geçmeden dünya çapında bir akademisyen olan hocamız için bir hatıra evi yapmak istedik. Bu durumla ilgili bazı görüşmelerimiz oldu. Hocamızın Ayvansaray ile ilgili makalesi olduğunu bildiğimiz için Fatih civarında belediyemizin tarafından bir köşk bize tahsis edildi. Amacımız bu köşkte Prof. Dr. Semavi Eyice, hatıra evi oluşturmaktı. Bu hatıra evi ile ilgili hocamızın 3 üvey kızı ile görüştük. Hocamıza ait eşyaların bu köşkte sergilenmesini hep birlikte uygun gördük. Ancak şu an geldiğimiz noktada hocanın evindeki bütün tabloların ve kullandığı eşyaların 200 bin liraya kızları tarafından satıldığını öğrendik" diye konuştu.