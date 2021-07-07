07 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Prof. Dr. Eyice'nin hatıra evinde sergilenmesi planlanan eşyaları satıldı

Prof. Dr. Eyice'nin hatıra evinde sergilenmesi planlanan eşyaları satıldı

Türkiye'nin ilk 'Bizans sanat tarihi' uzmanı Prof. Dr. Semavi Eyice'nin eşyaları ile tablolarının, Fatih Belediyesi aracılığıyla hazırlanan köşkte sergilenmesi isteniyordu. Fakat Eyice'nin İstanbul'un Bostancı ilçesindeki evindeki paha biçilmez tablo ile eşyalarını, Eyice'nin üç üvey kızının 200 bin TL'den satıldığı öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 07.07.2021 15:39 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 15:40
  • 1
  • 30
Prof. Dr. Eyice'nin hatıra evinde sergilenmesi planlanan eşyaları satıldı

Türkiye'nin ilk 'Bizans sanat tarihi' uzmanı ve Türk ve Bizans sanatları hususunda dünyanın sayılı isimlerinden olan Prof. Dr. Semavi Eyice'nin İstanbul Bostancı'da bulunan evindeki paha biçilmez tablo ve eşyaların, Eyice'nin üç üvey kızı tarafından 200 bin TL'ye satıldığı ortaya çıktı. Prof. Dr. Eyice'nin tabloları ile eşyaları, Fatih Belediyesi aracılığıyla hazırlanan bir köşkte Prof. Dr. Semavi Eyice'nin, 'hatıra evi' olarak sergilenmesi konuşuluyordu. Fakat Prof. Dr. Eyice'nin ölümünde iki sene sonra tablo ve eşyalar İstanbul'daki bir antikacıya satıldı. Paha biçilmez eşya ve tabloların izini süren ekipler İstanbul Kadıköy'deki o antikacıya gitti. İddiaları onaylan antikacı, "Prof. Dr. Semavi Eyice'nin çeşitli eşyaları satmamız için hocanın kızları bize geldi. Biz de eşyaları satın aldık. 10- 15 gün içinde hocanın bütün eşyaları satıldı. Şu an elimizde Prof. Dr. Eyice'nin sadece birkaç bakır eşyası kaldı" şeklinde konuştu. Antikacı aynı zamanda Prof. Dr. Semavi Eyice'nin üç üvey kızı tarafından hocanın eşyalarını sattıklarını belirtti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 30
Prof. Dr. Eyice'nin hatıra evinde sergilenmesi planlanan eşyaları satıldı

ESERLER ARASINDA ÇOK KIYMETLİ EŞYALAR VAR

Müzeye bağışlanması beklenen eserler arasında, "Hamit Aytaç ait Besmele, Şevket Dağ ait yağlı boya tablo, Fransa La Légion D'Honneur Devlet Nişanı ve belgesi, Belçika Kraliyet Akademisi Nişanı, Humboldt Ödülü, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Nişanı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Hizmet Ödülü, Nadide Hat Eserleri, Sultan II. Abdülhamid'in 1300 / 1882-1883 Tarihli Tuğrası (Zerendud), Türkiye Bilimler Akademisi Ödülü, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Hizmet Ödülü, Mekteb-i Tıbbiye'nin Galatasaray'daki Binasını Gösterene Tek Nüsha, 1928 Tarihli Topkapı Sarayı Babüssaade Kapısı'nı Gösteren Yağlı Boya Tablo, İstanbul Panoraması Gösteren Orijinal Bir Gravür, Orijinal Bez Haritalar, Semavi Eyice'nin Babasından Kalma Askeri Eşyalar" yer alıyor.

  • 3
  • 30
Prof. Dr. Eyice'nin hatıra evinde sergilenmesi planlanan eşyaları satıldı

''AMACIMIZ PROF. DR. SEMAVİ EYİCE HATIRA EVİ OLUŞTURMAKTI''

Prof. Dr. Semavi Eyice'nin Bizans sanatı konusunda dünya çapında bir olduğunu söyleyen Sit Alanları Alan Yönetimi Kurucu Başkanı İhsan Sarı ise, "Prof. Dr. Semavi Eyice, 2018 yılında rahmetli oldu. Hocamız devlet riyaset makamının talimatları doğrultusunda Fatih Camii'ne defnedildi. Aradan çok uzun bir süre geçmeden dünya çapında bir akademisyen olan hocamız için bir hatıra evi yapmak istedik. Bu durumla ilgili bazı görüşmelerimiz oldu. Hocamızın Ayvansaray ile ilgili makalesi olduğunu bildiğimiz için Fatih civarında belediyemizin tarafından bir köşk bize tahsis edildi. Amacımız bu köşkte Prof. Dr. Semavi Eyice, hatıra evi oluşturmaktı. Bu hatıra evi ile ilgili hocamızın 3 üvey kızı ile görüştük. Hocamıza ait eşyaların bu köşkte sergilenmesini hep birlikte uygun gördük. Ancak şu an geldiğimiz noktada hocanın evindeki bütün tabloların ve kullandığı eşyaların 200 bin liraya kızları tarafından satıldığını öğrendik" diye konuştu.

  • 4
  • 30
Prof. Dr. Eyice'nin hatıra evinde sergilenmesi planlanan eşyaları satıldı

''TABLOLARIN VE EŞYALARI SATILMASIYLA HOCANIN MANEVİ ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ''

Prof. Dr. Semavi Eyice'nin evinde bulunan 150'ye yakın kıymetli tablonun ve bütün eşyalarının satılmasına çok üzüldüğünü belirten Sarı, "Satılan tablo ve eşyalar arasında çok kıymetli eserler var. Bu eserler arasında, Prof. Dr. Semavi Eyice'nin Fransa'dan aldığı Fransa La Légion D'Honneur Devlet Nişanı, Belçika Kraliyet Akademisi Nişanı ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Hizmet Ödülü gibi birçok bulunuyor. Prof. Dr. Semavi Eyice, 28 Mayıs 2018 tarihinde öldü. Ancak bilin ki hocamız tabloları ve eşyaları satılarak hocanın manevi ölümü de gerçekleşmiş oldu. Şu an hocamız ile ilgili herhangi bir hatıra kalmadı" ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 30
Prof. Dr. Eyice'nin hatıra evinde sergilenmesi planlanan eşyaları satıldı