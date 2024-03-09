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Uyuşturucuları bakın nasıl gizlemeye çalıştılar! "Narkoçelik-5" operasyonunda yeni detay

"Narkoçelik-5" operasyonunda gözaltına alınan uyuşturucu satıcılarının yöntemleri görenleri şaşkına çevirdi. "Doktor" kod adlı uyuşturucu satıcılarının "Üzerlik" tohumlarına emdirilen uyuşturucu maddeleri daha sonra çıkartarak sıvı hale getirdikleri belirlendi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2024 13:32 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 13:32
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Uyuşturucuları bakın nasıl gizlemeye çalıştılar! Narkoçelik-5 operasyonunda yeni detay

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu ve İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin uyuşturucu madde satıcılarına düzenlediği "Narkoçelik-5" operasyonunun detayları ortaya çıktı.

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Uyuşturucuları bakın nasıl gizlemeye çalıştılar! Narkoçelik-5 operasyonunda yeni detay

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; İran'dan ülkemize giriş yapan ve "Üzerlik Tohumu" taşıyan bir TIR takibe alındı. Yabancı uyruklu dört uyuşturucu madde satıcısının giriş yaptıkları adresler belirlendi. Söz konusu iş yerlerine dikkat çekmemek için tadilat yapıldığı görünümü verildiği ve düzenekler kurulduğu tespit edildi.

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Uyuşturucuları bakın nasıl gizlemeye çalıştılar! Narkoçelik-5 operasyonunda yeni detay

Adreslere bırakılan çuvalların bazılarının özel işaretli olduğu ve "MET" olarak adlandırılan Metamfetamin maddesinin çuvallardaki "Üzerlik" tohumlarına emdirildiği saptandı.

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Uyuşturucuları bakın nasıl gizlemeye çalıştılar! Narkoçelik-5 operasyonunda yeni detay

"Doktor" kod adıyla adlandırılan yabancı uyruklu uyuşturucu satıcılarının kurulan düzeneklerle "Üzerlik" tohumlarına emdirilen uyuşturucu maddeleri çıkartarak sıvı hale getirdikleri belirlendi.

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Uyuşturucuları bakın nasıl gizlemeye çalıştılar! Narkoçelik-5 operasyonunda yeni detay

Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu sekiz şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 108 çuval halinde emdirilmiş dört ton 420 kilogram Metamfetamin maddesi, 146 kilogram sıvı Metamfetamin maddesi, 38 kilogram reçine halde Metamfetamin maddesi ve 165 kilogram aseton ele geçirildi.