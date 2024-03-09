Uyuşturucuları bakın nasıl gizlemeye çalıştılar! "Narkoçelik-5" operasyonunda yeni detay

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; İran'dan ülkemize giriş yapan ve "Üzerlik Tohumu" taşıyan bir TIR takibe alındı. Yabancı uyruklu dört uyuşturucu madde satıcısının giriş yaptıkları adresler belirlendi. Söz konusu iş yerlerine dikkat çekmemek için tadilat yapıldığı görünümü verildiği ve düzenekler kurulduğu tespit edildi.