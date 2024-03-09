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Uyuşturucuları bakın nasıl gizlemeye çalıştılar! "Narkoçelik-5" operasyonunda yeni detay
"Narkoçelik-5" operasyonunda gözaltına alınan uyuşturucu satıcılarının yöntemleri görenleri şaşkına çevirdi. "Doktor" kod adlı uyuşturucu satıcılarının "Üzerlik" tohumlarına emdirilen uyuşturucu maddeleri daha sonra çıkartarak sıvı hale getirdikleri belirlendi.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2024 13:32Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 13:32