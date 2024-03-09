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Kireç ve Pas Kabusu Bitti! 🧼 1 Bardakla Çamaşır Makineniz 45 Yıl Çalışacak
Çamaşır makineleri modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş olsa da, bu kullanışlı cihazların düzenli bakımı genellikle göz ardı edilir. Oysa ki çamaşır makinesinin bakımı, uzun ömürlü ve sorunsuz çalışması için büyük önem taşır. Kireç birikimi, zamanla suyun içindeki minerallerin çamaşır makinesinin içinde birikmesine neden olabilir ve bu da makinanın performansını olumsuz etkileyebilir.
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Giriş Tarihi: 09.03.2024 13:00Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 13:00