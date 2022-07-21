Uyuşturucu baronu savcı çıktı! Konya'da akılalmaz olay: Polisleri kurye olarak kullanmış

Adana'dan Konya'ya eroin sevkiyatı yapan suç örgütüyle ilgili Konya Narkotik Polisinin yaptığı çalışmada, polis olan uyuşturucu kuryesinin ele geçirilen telefonunda yapılan incelemede aralarında polis memurlarının da bulunduğu 20 kişilik uyuşturucu sevkiyat çetesi çıktı. Çetenin başındaki ismin kimliği ise şoke etti.

Giriş Tarihi: 21.07.2022 07:37 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 08:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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