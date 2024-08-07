07 Ağustos 2024, Çarşamba
Uyuşturucu baronlarını tahliye eden hakim hakkında şok rapor! Mahkeme heyeti açığa alındı
Güney Amerika ile Avrupa arasındaki karteli yöneten Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers soruşturması Türkiye'de çözüldü. Hollandalı uyuşturucu baronu Leijdekkers'ın Türkiye ayağını yöneten Abdullah Alp Üstün hakkında tahliye kararı veren 15. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oktay A. ve heyeti açığa alındı. Heyetin tahliye için 720 bin dolara anlaştıkları iddia edildi.
Giriş Tarihi: 07.08.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 08:15