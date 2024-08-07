Uyuşturucu baronlarını tahliye eden hakim hakkında şok rapor! Mahkeme heyeti açığa alındı

Cuma gecesi 02.30'a kadar süren duruşma sonrasında duruşma savcısının bütün sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etmesi ve dosyada bulunan deliller, kara para aklanmasına ilişkin hazırlanan detaylı MASAK raporuna rağmen mahkeme başkanı 15 sanığın da tahliyesine karar verdi.