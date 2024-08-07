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Uyuşturucu baronlarını tahliye eden hakim hakkında şok rapor! Mahkeme heyeti açığa alındı

Güney Amerika ile Avrupa arasındaki karteli yöneten Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers soruşturması Türkiye'de çözüldü. Hollandalı uyuşturucu baronu Leijdekkers'ın Türkiye ayağını yöneten Abdullah Alp Üstün hakkında tahliye kararı veren 15. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oktay A. ve heyeti açığa alındı. Heyetin tahliye için 720 bin dolara anlaştıkları iddia edildi.

Giriş Tarihi: 07.08.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 08:15
Uyuşturucu baronlarını tahliye eden hakim hakkında şok rapor! Mahkeme heyeti açığa alındı

Zehir tacirlerine yönelik geçtiğimiz yıl yapılan operasyonlarda yakalanan 51 şüpheli hakkında 82 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Uyuşturucu baronlarını tahliye eden hakim hakkında şok rapor! Mahkeme heyeti açığa alındı

Üstün'ün de aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanık, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Uyuşturucu baronlarını tahliye eden hakim hakkında şok rapor! Mahkeme heyeti açığa alındı

Cuma gecesi 02.30'a kadar süren duruşma sonrasında duruşma savcısının bütün sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etmesi ve dosyada bulunan deliller, kara para aklanmasına ilişkin hazırlanan detaylı MASAK raporuna rağmen mahkeme başkanı 15 sanığın da tahliyesine karar verdi.

Uyuşturucu baronlarını tahliye eden hakim hakkında şok rapor! Mahkeme heyeti açığa alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin verdiği karara itiraz etti. İtirazı kabul eden İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Abdullah Alp Üstün oğlu Efe Alp Üstün, Aziz Demir, Bahadır Mert Oğur, Eric Schroeder, Selçuk Aydın ve Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'in yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Uyuşturucu baronlarını tahliye eden hakim hakkında şok rapor! Mahkeme heyeti açığa alındı

Ancak tüm sanıkların firar ettiği, yakalanmaları için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.