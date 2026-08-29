Sağlıklı yaşlanmak için kaç saat uyumak gerekiyor? Nature dergisinde yayımlanan kapsamlı araştırma, bu soruya organların biyolojik yaşı üzerinden yanıt verdi. İngiltere'de yaklaşık 500 bin kişinin verilerini inceleyen bilim insanları, vücuttaki en düşük yaşlanma göstergelerinin günlük 6,4 ila 7,8 saatlik uyku aralığında ortaya çıktığını saptadı. Altı saatten az veya sekiz saatten fazla uyuyanlarda ise beyin ve vücut sistemlerinin biyolojik yaşının daha yüksek olduğu görüldü.

VÜCUDUN DAHA YAVAŞ YAŞLANDIĞI UYKU SÜRESİ

Araştırmaya göre sağlıklı yaşlanma açısından tek bir "mükemmel uyku süresi" bulunmuyor. En düşük biyolojik yaş değerleri, incelenen organa ve kişinin cinsiyetine bağlı olarak 6,4 ile 7,8 saat arasında değişiyor.

Kadınlarda en düşük yaşlanma göstergelerinin görüldüğü süre 6,5 ila 7,8 saat, erkeklerde ise 6,4 ila 7,7 saat arasında ölçüldü. Araştırmacılar bu nedenle 6 ila 8 saatlik süreyi çalışma kapsamında "normal uyku aralığı" olarak değerlendirdi.

Beyindeki proteinlere dayalı biyolojik yaş göstergesinde en düşük seviyeye kadınlarda yaklaşık 7,82, erkeklerde ise 7,70 saatlik uykuda ulaşıldı. Nature dergisinden yayımlanan bulgular, ihtiyaç duyulan dinlenme süresinin organ sistemlerine göre farklılık gösterebildiğini ortaya koydu.