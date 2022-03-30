Üsküdar’da küs arkadaşların barışmak için oturduğu masada kan aktı
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dört sene önce alacak-verecek tartışması sebebiyle aralarında husumet olan iki taraf barışmak için yeniden görüştürüldü. Dört şahsın oturduğu masada eski meselelerin yeniden konuşulmasıyla başlayan tartışmada 44 yaşındaki Ercan Akdağ bıçaklanarak yaşamını yitirdi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Giriş Tarihi: 30.03.2022
11:43 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022
11:49
Üsküdar’da küs arkadaşların barışmak için oturduğu masa kan aktı
Olay 24 Mart Perşembe 20.00 sularında Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi'nde gerçekleşti. İddialara göre 47 yaşındaki Tuncay Demirli ile 44 yaşındaki Ercan Akdağ'ın arkadaşlıkları bundan 4 sene önce aralarında alacak verecek meselesi sebebiyle yaşanan tartışma ile bitti. Aralarında husumet başlayan iki taraf o günden itibaren yeniden görüşmemeye başladı. 2 tarafın ortak bir arkadaşı husumete son vermek için Demirli ve Akdağ'la görüşerek, barışma görüşmesi ayarladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Üsküdar’da küs arkadaşların barışmak için oturduğu masa kan aktı
BARIŞ MASASINDA KAN ÇIKTI
İki taraf ve ortak arkadaşları kafede bir araya geldi. Barışan taraflar masada sohbet etmeye başladı. Sohbet sırasında eski konular yeniden açılınca ortam bir anda gerildi. Aralarında tekrar tartışma başladı. Tuncay Demirli belinden çıkardığı bıçakla Ercan Akdağ'ı bıçakladı.
Üsküdar’da küs arkadaşların barışmak için oturduğu masa kan aktı
Yaralı koşarak dışarı çıkarken de peşinden giden şüpheli bıçaklamaya devam etti. Ağır yaralanan Akdağ hayatını kaybetti.
Üsküdar’da küs arkadaşların barışmak için oturduğu masa kan aktı
Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayda kullanılan suç aleti Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında bulundu. Olay sonrası firar eden şüpheli 26 Mart tarihinde Çekmeköy'de yakalanarak gözaltına alındı.
Üsküdar’da küs arkadaşların barışmak için oturduğu masa kan aktı
TUTUKLANDI
Emniyet'teki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Tuncay Demirli,
"Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.