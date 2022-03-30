Üsküdar’da küs arkadaşların barışmak için oturduğu masada kan aktı

Olay 24 Mart Perşembe 20.00 sularında Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi'nde gerçekleşti. İddialara göre 47 yaşındaki Tuncay Demirli ile 44 yaşındaki Ercan Akdağ'ın arkadaşlıkları bundan 4 sene önce aralarında alacak verecek meselesi sebebiyle yaşanan tartışma ile bitti. Aralarında husumet başlayan iki taraf o günden itibaren yeniden görüşmemeye başladı. 2 tarafın ortak bir arkadaşı husumete son vermek için Demirli ve Akdağ'la görüşerek, barışma görüşmesi ayarladı.