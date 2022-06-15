15 Haziran 2022, Çarşamba
Üsküdar’da komşular birbirine girdi! Köpeği çalıp boğazını sıktı, sahibine saldırdı
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir dükkan içindeki cins köpeği çalan kadın, iş yeri sahibinin durumu anlamasıyla yakalandı. Köpeği çalan komşu kadın, yakalanacağını farkedince önce köpeğin boğazını sıktı peşinden de sahibine saldırmaya başladı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.
Giriş Tarihi: 15.06.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 10:36
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