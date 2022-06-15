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Haberler Galeri Üsküdar’da komşular birbirine girdi! Köpeği çalıp boğazını sıktı, sahibine saldırdı

Üsküdar’da komşular birbirine girdi! Köpeği çalıp boğazını sıktı, sahibine saldırdı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir dükkan içindeki cins köpeği çalan kadın, iş yeri sahibinin durumu anlamasıyla yakalandı. Köpeği çalan komşu kadın, yakalanacağını farkedince önce köpeğin boğazını sıktı peşinden de sahibine saldırmaya başladı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

İHA
Giriş Tarihi: 15.06.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 10:36
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Üsküdar’da komşular birbirine girdi! Köpeği çalıp boğazını sıktı, sahibine saldırdı

Olay, geçen günlerde İstanbul Üsküdar'da meydana geldi.

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Üsküdar’da komşular birbirine girdi! Köpeği çalıp boğazını sıktı, sahibine saldırdı

İddiaya göre, Aylin Aydoğdu adlı genç kadın, kendine ait işyerinde çalıştığı sırada malzeme almak üzere dükkanın arka tarafına geçti.

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Üsküdar’da komşular birbirine girdi! Köpeği çalıp boğazını sıktı, sahibine saldırdı

O esnada dükkana giren bir mahalleli, Aydoğdu'nun dükkan içerisindeki cins köpeğini çalarak, kaçmaya çalıştı.

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Üsküdar’da komşular birbirine girdi! Köpeği çalıp boğazını sıktı, sahibine saldırdı

KÖPEĞİN BOĞAZINI SIKIP SAHİBİNE SALDIRDI

Çevredeki vatandaşların uyarmasıyla köpeğinin çalındığını gören Aydoğdu, şüpheli kadının peşinden koştu.

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Üsküdar’da komşular birbirine girdi! Köpeği çalıp boğazını sıktı, sahibine saldırdı

Aydoğdu'nun peşinden koştuğunu fark eden şüpheli şahıs, önce çalmaya kalktığı köpeğin boğazını sıktı ardından kendisini yakalayan hayvan sahibine saldırdı.