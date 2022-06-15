Üsküdar’da komşular birbirine girdi! Köpeği çalıp boğazını sıktı, sahibine saldırdı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir dükkan içindeki cins köpeği çalan kadın, iş yeri sahibinin durumu anlamasıyla yakalandı. Köpeği çalan komşu kadın, yakalanacağını farkedince önce köpeğin boğazını sıktı peşinden de sahibine saldırmaya başladı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.