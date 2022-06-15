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Ünlü kumpirci sevgilisinin evinde ölü bulundu! ‘Ölümümden Bahar sorumludur’

İstanbul Ortaköy'de kumpir dükkanı sahibi 53 yaşındaki Yüksel Duman kız arkadaşı olduğu öne sürülen kadınla yaşadığı evde cesedi bulundu. Vücudunda yara izi olmayan fakat elinde silah olan adamın başucunda 'ölümümden Bahar sorumludur' yazan bir not bulundu. Emniyet kumpircinin sevgilisi olduğu değerlendirilen ve Bahar adını kullandığı öğrenilen Özbekistanlı A.P.'yi karakola götürdü.

Sabah
Giriş Tarihi: 15.06.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 10:55
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Ünlü kumpirci sevgilisinin evinde ölü bulundu! ‘Ölümümden Bahar sorumludur’

Ortaköy'de geçen gün saat 18:30 sularında gerçekleşen olay iddialara göre şu şekilde yaşandı.

GÜNLERDİR BULUNAMAYINCA O EVE BAKTILAR

Kumpircilerin olduğu sokakta 3 kumpir dükkanı ve apart otel sahibi olan evli ve 4 çocuk babası 53 yaşındaki Yüksel Duman'dan bir süredir haber alamayan yakınları ara sıra uğradığı ikinci bir evine gidip baktı.

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Ünlü kumpirci sevgilisinin evinde ölü bulundu! ‘Ölümümden Bahar sorumludur’

KAPIYI AÇTIKLARINDA KORKUNÇ BİR MANZARA İLE KARŞILAŞTILAR

Kapıyı açan olmayınca çilingir çağırıp içeri girdiler korkunç manzara ile karşılaştılar. Yüksel Duman'ı hareketsiz görünce hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Evde yapılan incelemelerde Yüksel Duman'ın elinde tabanca, yerde 1 adet kovan ve duvarda da bir mermi girişi olduğu tespit edildi.

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Ünlü kumpirci sevgilisinin evinde ölü bulundu! ‘Ölümümden Bahar sorumludur’

BEDENİNDE MERMİ GİRİŞ ÇIKIŞ İZİ BULUNAMADI

Bedeni üzerinde ise herhangi bir mermi girişi ve çıkışı bulunmadı, vücudunda ise darp ve kesi izine rastlanılmadı. Odadaki masasının üzerinde de çok sayıda kullanılmış enerji içeceği ve alkol bulundu.

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Ünlü kumpirci sevgilisinin evinde ölü bulundu! ‘Ölümümden Bahar sorumludur’

'ÖLÜMÜMDEN BAHAR SORUMLU'

Yapılan incelemelerde başucunda eşine hitaben 'Çocuklara iyi bak, ölümümden Bahar sorumludur' yazılı not bulundu. İncelemelerin ardından cenaze kesin ölüm nedeni belirlenmesi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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Ünlü kumpirci sevgilisinin evinde ölü bulundu! ‘Ölümümden Bahar sorumludur’

FİZİKSEL ŞİDDET GÖRÜNCE EVDEN AYRILDI

Polis Yüksel Duman'ın şüpheli ölümü ile ilgili araştırmalara başladı. Duman'ın, bir süre önce Bahar ismini kullanan Özbekistan uyruklu A.P. ile tanıştığı ve Mecidiye Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katındaki dairede yaşamaya başladıkları öğrenildi. Ancak bir süre sonra ikili arasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışmalar yaşanmaya başladı. Kavgaya dönüşen olaylar sonrasında A.P., fiziki şiddet görmesi üzerine evden ayrılarak Güngören'e gitmişti.