15 Haziran 2022, Çarşamba
Ünlü kumpirci sevgilisinin evinde ölü bulundu! ‘Ölümümden Bahar sorumludur’
İstanbul Ortaköy'de kumpir dükkanı sahibi 53 yaşındaki Yüksel Duman kız arkadaşı olduğu öne sürülen kadınla yaşadığı evde cesedi bulundu. Vücudunda yara izi olmayan fakat elinde silah olan adamın başucunda 'ölümümden Bahar sorumludur' yazan bir not bulundu. Emniyet kumpircinin sevgilisi olduğu değerlendirilen ve Bahar adını kullandığı öğrenilen Özbekistanlı A.P.'yi karakola götürdü.
Giriş Tarihi: 15.06.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 10:55
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