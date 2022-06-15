Ünlü kumpirci sevgilisinin evinde ölü bulundu! ‘Ölümümden Bahar sorumludur’

BEDENİNDE MERMİ GİRİŞ ÇIKIŞ İZİ BULUNAMADI

Bedeni üzerinde ise herhangi bir mermi girişi ve çıkışı bulunmadı, vücudunda ise darp ve kesi izine rastlanılmadı. Odadaki masasının üzerinde de çok sayıda kullanılmış enerji içeceği ve alkol bulundu.