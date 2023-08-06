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Ünlü youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım eşi tarafından bıçaklandı! Cani kocanın ifadesi ortaya çıktı
Ünlü youtuber yüksek mimar Merve Veziroğlu Yıldırım, kendisini kıskanan eşi Yunus Yıldırım tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Merve Veziroğlu Yıldırım aldığı 32 bıçak darbesiyle yaralanırken, kocası polisi arayarak, "Karımı bıçakladım gelin beni alın' dedi.
Giriş Tarihi: 06.08.2023 10:40Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 10:52