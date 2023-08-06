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Ünlü youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım eşi tarafından bıçaklandı! Cani kocanın ifadesi ortaya çıktı

Ünlü youtuber yüksek mimar Merve Veziroğlu Yıldırım, kendisini kıskanan eşi Yunus Yıldırım tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Merve Veziroğlu Yıldırım aldığı 32 bıçak darbesiyle yaralanırken, kocası polisi arayarak, "Karımı bıçakladım gelin beni alın' dedi.

Giriş Tarihi: 06.08.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 10:52
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Ünlü youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım eşi tarafından bıçaklandı! Cani kocanın ifadesi ortaya çıktı

Merve Veziroğlu Yıldırım bir buçuk yıl önce inşaat işleriyle uğraşan Yunus Yıdırım'la evlendi. İkili Üsküdar, Sultantepe Mahallesi, Hacı Hesna Hatun Camii Sokak'ta bulunan evlerinde yaşamaya başladı.

Çiftin mutlu başlayan evliliği aynı şekilde devam etmedi. İddiaya göre, Merve Veziroğlu Yıldırım evlendiği eşinden bir süre şiddet göremeye başladı.

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Ünlü youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım eşi tarafından bıçaklandı! Cani kocanın ifadesi ortaya çıktı

İddiaya göre, Yunus Yıldırım da önce eşini 2 kez yaraladı. Ünlü sosyal medya yayıncısı Merve Veziroğlu Yıldırım 2 kez şikayetçi oldu. Ancak çiftin evliliği devam etti. İkli arasında dün yeniden bir tartışma yaşandı. Yaşanan olay sırasında öfkelenen Yunus Yıldırım, eline geçirdiği bıçakla karısı karısına savurmaya başladı. Kocasının 20 bıçak darbesiyle yaraladığı Merve Veziroğlu Yıldırım kanlar içerisinde yerde kaldı.

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Ünlü youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım eşi tarafından bıçaklandı! Cani kocanın ifadesi ortaya çıktı

'KARIMI BIÇAKLADIM'

Yunus Yıldırım dün saat 12.15 sıralarında polisi arayarak "Karımı bıçakladım" gelin beni alın diye ihbarda bulundu. Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri hemen adrese geçti. Kanlar içerisindeki kadın Adulhamit Han Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli koca ise gözaltına alındı.

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Ünlü youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım eşi tarafından bıçaklandı! Cani kocanın ifadesi ortaya çıktı

MESAJ KISKANÇLIĞI

Sorgulanan Yıldırım, ifadesinde, eşiyle sürekli tartıştıklkarını, bu duruma kayınvalidesinin sebep olduğunu öne sürdü. Eşinin sosyal medyada çok aktif olduğunu belirten şüphelinin, "Bu sıralar çok mesaj geliyordu. Kıskannçlı sorunları yaşıyorduk" dediği öne sürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan Yunus Yıldırım sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Ünlü youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım eşi tarafından bıçaklandı! Cani kocanın ifadesi ortaya çıktı