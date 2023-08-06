Ünlü youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım eşi tarafından bıçaklandı! Cani kocanın ifadesi ortaya çıktı

İddiaya göre, Yunus Yıldırım da önce eşini 2 kez yaraladı. Ünlü sosyal medya yayıncısı Merve Veziroğlu Yıldırım 2 kez şikayetçi oldu. Ancak çiftin evliliği devam etti. İkli arasında dün yeniden bir tartışma yaşandı. Yaşanan olay sırasında öfkelenen Yunus Yıldırım, eline geçirdiği bıçakla karısı karısına savurmaya başladı. Kocasının 20 bıçak darbesiyle yaraladığı Merve Veziroğlu Yıldırım kanlar içerisinde yerde kaldı.