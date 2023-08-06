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İstanbul'da trafik kavgası kamerada: Önce kadına sonra adama saldırdı! Tek yumrukla yere serdi

İstanbul Kağıthane'de bir aracın diğer aracın önüne hızlı çıkmasından dolayı iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle birlikte iki şahıs da araçlarından inerken, sürücülerden biri önce diğer sürücünün yanındaki kadına yumruk attı, ardından sürücüyü de attığı yumrukla yere devirerek olay yerinden hızla kaçtı. Yaşanan kavga çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Giriş Tarihi: 06.08.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 11:01
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İstanbul’da trafik kavgası kamerada: Önce kadına sonra adama saldırdı! Tek yumrukla yere serdi

Olay, Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde geçtiğimiz Perşembe günü saat 10.30 sularında meydana geldi.

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İstanbul’da trafik kavgası kamerada: Önce kadına sonra adama saldırdı! Tek yumrukla yere serdi

Araçlardan birisinin diğerinin önüne hızlı çıkmasından dolayı iki araç burun buruna geldi.

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İstanbul’da trafik kavgası kamerada: Önce kadına sonra adama saldırdı! Tek yumrukla yere serdi

Sürücülerin araçlarından inmesinin ardından yaşanan tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü.

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İstanbul’da trafik kavgası kamerada: Önce kadına sonra adama saldırdı! Tek yumrukla yere serdi

ÖNCE KADINA SONRA ADAMA YUMRUK ATTI
Sürücülerden birinin diğer sürücünün yanında bulunan kadına yumruk atmasının ardından arbede çıktı.

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İstanbul’da trafik kavgası kamerada: Önce kadına sonra adama saldırdı! Tek yumrukla yere serdi

Arbede sırasında şahıs bu sefer diğer sürücüyü de yumruğuyla yere devirdi.