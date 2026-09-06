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Dünya nüfusunda yaş dengesi değişti: 65 yaş ve üzeri nüfusun payı çocukları geride bıraktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dünya nüfusunun yaş dengesi tarihi bir eşikten geçiyor. 65 yaş ve üzerindeki nüfusun toplam nüfus içindeki payı, 5 yaş altı çocukların payını geride bıraktı. Türkiye ise doğum yardımı, faizsiz evlilik kredisi, sosyal konut ve uzatılan doğum izniyle aileleri destekleyen yeni bir politika yürütüyor.

Dünya nüfusunda yaş dengesi değişti: 65 yaş ve üzeri nüfusun payı çocukları geride bıraktı 1

Dünya nüfusunun yaş dağılımında dengeler ilk kez bu kadar belirgin biçimde değişti. 65 yaş ve üzerindeki nüfusun dünya nüfusu içindeki payı, 5 yaş altındaki çocukların payını geride bıraktı. Doğurganlıktaki düşüş ve yaşam süresindeki artışla hızlanan bu dönüşüm, Türkiye'yi de nüfus politikalarını yeniden şekillendirmeye yöneltti.

Dünya nüfusunda yaş dengesi değişti: 65 yaş ve üzeri nüfusun payı çocukları geride bıraktı 2

DÜNYA NÜFUSUNDA DENGELER DEĞİŞİYOR

Dünya nüfusunun yaş dağılımında dikkat çekici bir dönüm noktası yaşanıyor. Daha az çocuk doğuyor, insanlar daha uzun yaşıyor. Bunun sonucu olarak yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki ağırlığı giderek artıyor.

ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun "An Aging World: 2025" raporunda yer alan Figure 2-2 bu değişimi açıkça ortaya koyuyor. Grafikte 65 yaş ve üzerindeki nüfus ile 5 yaş altındaki çocukların dünya nüfusundaki payları karşılaştırılıyor.

Verilere göre iki grubun nüfus içindeki oranları 2020 ile 2025 arasında birbirini kesiyor. Böylece 65 yaş ve üzerindeki nüfusun toplam dünya nüfusundaki payı, 5 yaş altındaki çocukların payının üzerine çıkıyor. Burada söz konusu olan iki grubun toplam nüfus içindeki oranı. Yani grafik, 65 yaş üzerindeki insanların mutlak sayısının 5 yaş altındaki çocukların sayısını geçtiğini göstermiyor.

Dünya nüfusunda yaş dengesi değişti: 65 yaş ve üzeri nüfusun payı çocukları geride bıraktı 3

YAŞLI NÜFUSUN PAYI ARTMAYA DEVAM EDECEK

2010'da 65 yaş ve üzerindeki nüfusun dünya nüfusundaki payı yaklaşık yüzde 7,7 seviyesindeydi. Aynı dönemde 5 yaş altındaki çocukların payı yaklaşık yüzde 11 düzeyindeydi. 2025'e gelindiğinde iki oran yer değiştirdi. 65 yaş ve üzerindekilerin payı yaklaşık yüzde 10,5'e çıkarken, 5 yaş altındaki çocukların payı yaklaşık yüzde 9,5 seviyesine geriledi.

2060 projeksiyonu ise farkın daha da büyüyeceğine işaret ediyor. 65 yaş ve üzerindekilerin dünya nüfusundaki payının yaklaşık yüzde 19,6'ya ulaşması bekleniyor. 5 yaş altı çocukların payının ise yaklaşık yüzde 8 seviyesine düşeceği öngörülüyor. Bu değişimin arkasında iki temel unsur bulunuyor: düşen doğurganlık oranları ve uzayan yaşam süresi.

Dünya nüfusunda yaş dengesi değişti: 65 yaş ve üzeri nüfusun payı çocukları geride bıraktı 4

DEMOGRAFİK DEĞİŞİM ÜLKELERİ ZORLUYOR

Nüfusun yaşlanması yalnızca istatistiksel bir değişim değil. Çalışma çağındaki nüfusun yapısından emeklilik sistemlerine kadar pek çok alan bu dönüşümden etkileniyor. Yaşlı nüfusun artması sağlık ve bakım hizmetlerine olan ihtiyacı da yükseltiyor. Buna karşılık çocuk nüfusunun azalması, gelecekte iş gücüne katılacak nüfusun daralması riskini beraberinde getiriyor.

Bu nedenle ülkeler bir yandan yaşlanan nüfusa yönelik politikalar geliştirirken diğer yandan doğum oranlarındaki düşüşü tersine çevirecek adımlar arıyor.

Dünya nüfusunda yaş dengesi değişti: 65 yaş ve üzeri nüfusun payı çocukları geride bıraktı 5

AVRUPA YAŞLANMANIN EN BELİRGİN GÖRÜLDÜĞÜ BÖLGE

Demografik dönüşüm dünyanın her bölgesinde aynı hızda ilerlemiyor. Avrupa, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payının en yüksek olduğu bölgelerden biri. Mevcut eğilimin devam etmesi halinde Avrupa'da 65 yaş ve üzerindeki nüfusun payının 2060'a kadar yaklaşık yüzde 31'e yükselmesi bekleniyor.

ABD'de de benzer bir artış öngörülüyor. 65 yaş ve üzerindeki nüfusun toplam nüfusa oranının aynı dönemde yüzde 18,9'dan yüzde 23,4'e çıkacağı tahmin ediliyor. Afrika ise bugün dünyanın en genç nüfusuna sahip bölgesi. Birleşmiş Milletler verilerine göre 2024'te dünyada yaklaşık 132 milyon bebek doğdu. Bunların yaklaşık 47 milyonu Afrika'da dünyaya geldi. Avrupa Birliği ülkelerinde ise doğan bebek sayısı yaklaşık 3,5 milyon olarak kaydedildi.

Dünya nüfusunda yaş dengesi değişti: 65 yaş ve üzeri nüfusun payı çocukları geride bıraktı 6

TÜRKİYE NÜFUS ARTIŞI İÇİN HANGİ ÖNLEMLERİ ALIYOR?

Türkiye, doğurganlık oranlarındaki düşüş ve nüfusun yaşlanmasına karşı aile ve nüfus politikalarını farklı alanlara yayıyor. 2025'in "Aile Yılı", 2026-2035 döneminin ise "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edilmesiyle birlikte gençlerin evlenmesini ve çocuk sahibi olmasını kolaylaştırmaya yönelik destekler artırıldı.

Doğum yardımları artırıldı

2025 itibarıyla doğan çocuklar için yeni bir destek sistemi uygulanıyor. Ödemeler çocuk sayısına göre değişiyor:

  • İlk çocuk: 5 bin TL tek seferlik ödeme
  • İkinci çocuk: Çocuk 5 yaşını doldurana kadar aylık 1.500 TL
  • Üçüncü ve sonraki çocuklar: Çocuk 5 yaşını doldurana kadar aylık 5 bin TL

Böylece ailelere yalnızca doğum sırasında değil, çocukların ilk yıllarında da düzenli maddi destek sağlanması hedefleniyor.

Dünya nüfusunda yaş dengesi değişti: 65 yaş ve üzeri nüfusun payı çocukları geride bıraktı 7

Gençlere faizsiz evlilik kredisi veriliyor

Aile ve Gençlik Fonu – Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında gençlerin evlilik sürecindeki ekonomik yükünü azaltmak amacıyla faizsiz kredi desteği sunuluyor.

  • Her iki eş adayı 18-25 yaş arasındaysa 250 bin TL
  • Eş adaylarından en az biri 26 yaşını doldurmuşsa 200 bin TL
  • 48 ay vade
  • 2 yıl geri ödemesiz dönem

Gençlere bunun yanında evlilik öncesi ve sonrası eğitim ile danışmanlık desteği de veriliyor.

Dünya nüfusunda yaş dengesi değişti: 65 yaş ve üzeri nüfusun payı çocukları geride bıraktı 8

3 çocuk ve üzeri ailelere sosyal konut kontenjanı

Nüfus politikasının konut ayağında da çok çocuklu ailelere yönelik bir düzenleme bulunuyor. 500 bin sosyal konut projesinde 3 ve daha fazla çocuk sahibi aileler için özel kontenjan ayrıldı.

Projenin yalnızca konutla sınırlı kalmaması, yaşam alanlarında ailelerin ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların da bulunması planlanıyor. Bu kapsamda anaokulu, aile sağlığı merkezi ve gündüz bakımevi gibi alanların yer alması öngörülüyor.

Dünya nüfusunda yaş dengesi değişti: 65 yaş ve üzeri nüfusun payı çocukları geride bıraktı 9

Doğum izni 24 haftaya çıkarıldı

2026'da yapılan düzenlemeyle çalışan kadınların analık izni toplam 24 haftaya yükseltildi.

İzin süresi:

  • Doğum öncesi: 8 hafta
  • Doğum sonrası: 16 hafta

olarak uygulanıyor.

Kamu ve özel sektörde çalışan kadınları kapsayan düzenlemeyle doğum sonrasında anne ve bebeğin daha fazla zaman geçirmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda çocuk sahibi olmanın çalışma hayatında oluşturduğu yükün azaltılması hedefleniyor.

Dünya nüfusunda yaş dengesi değişti: 65 yaş ve üzeri nüfusun payı çocukları geride bıraktı 10

Yarım zamanlı ve esnek çalışma imkanları genişletiliyor

Doğum sonrasında çalışma hayatına devam etmek isteyen ebeveynler için yarım zamanlı çalışma imkanları bulunuyor. Kadın çalışanlar ve belirli şartları sağlayan çalışanlar yarım çalışma hakkı ve yarım çalışma ödeneğinden yararlanabiliyor. Belirli koşullarda evlat edinen çalışanlar için de bu imkan uygulanıyor.

2026-2035 döneminde ayrıca:

  • Uzaktan çalışma
  • Esnek çalışma
  • İş ve aile hayatını birlikte yürütmeyi kolaylaştıran çalışma modelleri

gibi uygulamaların yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Dünya nüfusunda yaş dengesi değişti: 65 yaş ve üzeri nüfusun payı çocukları geride bıraktı 11

Kreş ve çocuk bakım hizmetleri artırılıyor

Çocuk bakımının aileler üzerindeki yükünü azaltmak amacıyla kamu kurumlarında kreş ve çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılması için de çalışmalar yürütülüyor.

Özellikle 0-6 yaş grubundaki çocukların bakım hizmetlerine erişiminin artırılması hedefleniyor. 2026'da kamu kurumlarının açacağı çocuk bakımevlerine ilişkin yönetmelikte de güncelleme yapıldı. 0-3 yaş grubunun bu hizmetlerden daha fazla yararlanabilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

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