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Ünlü fenomene gece yarısı taciz! Aldığı mesajlar sonrası savcılığa koştu

Sosyal medya fenomeni Sude Benli gece yarısı tanımadığı bir numara tarafından tacize uğrayınca soluğu savcılıkta aldı. Genç fenomenin gecenin geç saatlerinde telefonu çaldı. Yabancı numara olduğu için kim olduğunu öğrenmek amacıyla mesaj attı ama karşısındaki kişi ısrarlı aramalarını sürdürdü. Telefonun karşısındaki gizemli kişi bu kez 'Yarın seni alayım tanırsın zaten' şeklinde mesajlar atınca savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sabah
Giriş Tarihi: 13.06.2023 08:16
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Ünlü fenomene gece yarısı taciz! Aldığı mesajlar sonrası savcılığa koştu

Sosyal medya fenomeni Sude Benli gece yarısı tanımadığı bir numara tarafından tacize uğrayınca soluğu savcılıkta aldı. Olay 5 Mayıs tarihinde meydana geldi. Sude Benli'nin telefonu rehberinde kayıtlı olmayan bir numara tarafından aranmaya başladı. Genç fenomen numarayı tanımadığı için mesaj gönderdi.

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Ünlü fenomene gece yarısı taciz! Aldığı mesajlar sonrası savcılığa koştu

'SENİ ALDIĞIMDA TANIRSIN'

Karşısındaki kişi Benli'ye, 'Numaranı kendin verdin, yarın seni alayım tanırsın zaten' şeklinde mesaj gönderdi. Genç kadının sorularına rağmen kimliğini açıklamayan gizemli kişi bir de üzerine ısrarlı aramalarına devam etti.

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Ünlü fenomene gece yarısı taciz! Aldığı mesajlar sonrası savcılığa koştu

Sude Benli kendisini arayan şahısın numarasını engelledi ancak şahıs bu kez istesen beni şikâyet edebilirsin diyerek 'Sude sağa sola aratma bana yaz' mesajını gönderdi.

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Ünlü fenomene gece yarısı taciz! Aldığı mesajlar sonrası savcılığa koştu

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Aldığı mesajlar karşısında korkuya kapılan genç kadın şüpheli şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde kendisini defalarca arayan ve kimliğini söylemekten kaçınan kişinin gece yarısı cinsel tacizde bulunduğunu ve huzur, sükununu bozduğunu belirtti.

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Ünlü fenomene gece yarısı taciz! Aldığı mesajlar sonrası savcılığa koştu

Genç fenomen şüpheli şahsın kimliğinin belirlenmesini talep ederek şahısın cezalandırılmasını istedi. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.