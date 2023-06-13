Ünlü fenomene gece yarısı taciz! Aldığı mesajlar sonrası savcılığa koştu

Sosyal medya fenomeni Sude Benli gece yarısı tanımadığı bir numara tarafından tacize uğrayınca soluğu savcılıkta aldı. Genç fenomenin gecenin geç saatlerinde telefonu çaldı. Yabancı numara olduğu için kim olduğunu öğrenmek amacıyla mesaj attı ama karşısındaki kişi ısrarlı aramalarını sürdürdü. Telefonun karşısındaki gizemli kişi bu kez 'Yarın seni alayım tanırsın zaten' şeklinde mesajlar atınca savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sabah Giriş Tarihi: 13.06.2023 08:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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