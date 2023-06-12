AK Partili eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci kaza geçirdi

AK Partili eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kendi kullandığı pick-up tipi kamyonet ile Muğla'nın Ula ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. Kazada yaralanan Zeybekci ile araçtaki arkadaşı İbrahim Ünlü hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Zeybekci ve arkadaşının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.