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AK Partili eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci kaza geçirdi

AK Partili eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kendi kullandığı pick-up tipi kamyonet ile Muğla'nın Ula ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. Kazada yaralanan Zeybekci ile araçtaki arkadaşı İbrahim Ünlü hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Zeybekci ve arkadaşının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 12.06.2023 23:28 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 00:19
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AK Partili eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci kaza geçirdi

Kaza, akşam saatlerinde Ula ilçesinin Gölcük Mahallesinde meydana geldi.

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AK Partili eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci kaza geçirdi

Muğla'dan Denizli yönüne gitmekte olan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yönetimindeki 20 AGZ 623 plakalı kamyonet, yağmurun kayganlaştırdığı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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AK Partili eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci kaza geçirdi

Kontrolden çıkan pick-up tipi kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

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AK Partili eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci kaza geçirdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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AK Partili eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci kaza geçirdi

Kamyonetten kendi imkanlarıyla çıkan Zeybekci ve arkadaşı İbrahim Ünlü, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.