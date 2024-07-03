Ünlü AVM’de taciz skandalı! Genç kadın çığlık çığlığa yardım istedi
İstanbul'da ünlü bir AVM'de taciz skandalı yaşandı. AVM'den çıkış yapan Elif A. kendisini takip eden şüpheli Cihan K.'nın tacizine uğradı. Şüphelinin fiziki tacizi sonrası genç kadın "Kalçamı avuçladı" diyerek çığlık atmaya başladı. AVM sapığını güvenlik güçleri yakaladı.
ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024
11:39
Güncelleme: 03.07.2024
11:40
Olay İstanbul Ayazağa'daki ünlü alışveriş merkezinde 6 Haziran günü saat 19:00 sıralarında yaşandı. Elif A. (20) iki arkadaşıyla birlikte gittikleri Avm'de mağazaları dolaşıyordu.
Elif A. mağazadan çıkıp, AVM içinde telefona baktığı sırada yanına şüpheli Cihan K. (27) yaklaştı. Şüpheli geniş bir alan olmasına rağmen bir anda Elif A.'nın kalçasını avuçlayarak taciz etti.
"NE YAPIYORSUN SEN?"
Sabah'ın haberine göre Durum karşısında neye uğradığını şaşıran Elif A, şüpheliye "Ne yapıyorsun sen" diyerek tepki gösterdi. Şüpheli Cihan K. arkasını dönerek kaçmaya başladı. Olayı görevlilere anlatan Elif A. şahsın özelliklerini tarif etti.
AVM güvenliklerinin şüpheli şahsı yakalamasıyla, tacizciyi AVM içinde tespit etti. Daha sonra olay yerine çağrılan polis ekipleri eşliğinde şüpheli gözaltını alınırken, Elif A.'da karakola giderek şikayetçi oldu.
"KALÇAMI AVUÇLADI"
Elif A. karakoldaki ifadesinde, arkadaşlarıyla AVM içinde telefonda bir şeylere baktığı sırada şüphelinin yanına gelerek kalçasını avuçlayıp bıraktığını, "Ne yapıyorsun sen" diyerek bağırdıktan sonra şüphelinin "Yanlışlıkla yanlışlıkla" dediğini ve kaçtığını ardından da güvenlik görevlileri tarafından şüphelinin yakalandığını söyledi.