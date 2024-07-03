Ünlü AVM’de taciz skandalı! Genç kadın çığlık çığlığa yardım istedi

"KALÇAMI AVUÇLADI"

Elif A. karakoldaki ifadesinde, arkadaşlarıyla AVM içinde telefonda bir şeylere baktığı sırada şüphelinin yanına gelerek kalçasını avuçlayıp bıraktığını, "Ne yapıyorsun sen" diyerek bağırdıktan sonra şüphelinin "Yanlışlıkla yanlışlıkla" dediğini ve kaçtığını ardından da güvenlik görevlileri tarafından şüphelinin yakalandığını söyledi.