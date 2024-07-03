Elleri ve ayakları bağlı şekilde cesedi bulundu! Prof. Dr. Bekir Karasu’nun gizemi ölümü | Cenazesinde dikkat çeken detay

'BİLİMSEL ANLAMDA BİRÇOK ÇALIŞMAYA KATKI VERDİ'

Rektör Prof. Dr. Özcan, Prof. Dr. Bekir Karasu'nun çok sevilen insan olduğunu ifade ederek, "Biz gerçekten kendisini çok seviyoruz. Hocamız çok uzun yıllar önce özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın, cam seramikle ilgili olarak, çok iyi kitaplar yazdılar o dönemde. Bilimsel anlamda birçok çalışmaya katkı verdi.