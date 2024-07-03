Elleri ve ayakları bağlı şekilde cesedi bulundu! Prof. Dr. Bekir Karasu'nun gizemi ölümü | Cenazesinde dikkat çeken detay
Eskişehir'de Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu, 27 Haziran'da evinden çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Tam 5 gün sonra Porsuk Çayı'nda cansız bedenine ulaşıldı. Ellerinin iple bağlandığı belirlenen Karasu'nun boğularak öldüğü anlaşıldı. Prof. Dr. Karasu'nun ölümüyle ilgili çarpıcı detaylara ulaşılırken eşinin o hareketi kafaları karıştırdı!
Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Bekir Karasu, geçen 27 Haziran'da evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi ve yakınları çevrede yaptığı aramalarda Prof. Dr. Karasu'ya ulaşamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.
5 GÜN SONRA PORSUK ÇAYI'NDA BULUNDU
Polisin yaptığı araştırmada, Karasu'ya ait aracın son olarak Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'ndeki Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçiş yaptığı belirlendi. Mobese görüntülerinin yanı sıra cep telefonu sinyallerini takip eden polis ekiplerince, Karasu'nun cansız bedeni Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Karacaşehir Mahallesi'nden geçen Porsuk Çayı'nda bulundu.
ÖN OTOPSİ ÇIKTI: BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsisi yapılan Karasu'nun boğularak öldürüldüğü belirlendi. Yakınları tarafından hastanedeki işlemlerinin ardından alınan Prof. Dr. Bekir Karasu'nun cenazesi, öğretim üyesi olduğu Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı önüne getirildi.
Karasu için burada tören düzenlendi. Törene Prof. Dr. Bekir Karasu'nun annesi Solmaz, erkek kardeşi Mustafa Karasu ile akademisyenler, öğrenciler ile Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan katıldı.
'BİLİMSEL ANLAMDA BİRÇOK ÇALIŞMAYA KATKI VERDİ'
Rektör Prof. Dr. Özcan, Prof. Dr. Bekir Karasu'nun çok sevilen insan olduğunu ifade ederek, "Biz gerçekten kendisini çok seviyoruz. Hocamız çok uzun yıllar önce özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın, cam seramikle ilgili olarak, çok iyi kitaplar yazdılar o dönemde. Bilimsel anlamda birçok çalışmaya katkı verdi.