"İnsanlık ölmemiş" dedirten olay! Yardım talepleri çığ gibi büyüdü

"BEN BİTTİM AĞABEY"

Evinin küle dönüşünü gözleri dolarak izleyen Cemil Dürgen, "İşe gidecektim, elektrikli ısıtıcıyı açmıştım. 5 dakika içerisinde ne oldu, bitti anlayamadım. Her şeyim yandı, hiçbir şey kalmadı. Ben bittim ağabey. Param, altınım her şey gitti. Ne olacak benim halim" dedi.



