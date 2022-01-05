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"İnsanlık ölmemiş" dedirten olay! Yardım talepleri çığ gibi büyüdü
Antalya'da geçtiğimiz günlerde çıkan yangında, yeni çektiği maaşını kurtarmak isterken vücudunda yanıklar oluşan ve ev ile eşyaları küle dönen baba ile ailesine Türkiye ve yurt dışından yardım yağdı. 6 Aylık ev kiraları peşin ödenip, nakit ve erzak yardımı yapılan aileden anne Semire Dürgen, "Tanımadığımız insanlar, İstanbul'dan olsun yurt dışından olsun el uzatan insanlar oldu. İnsanlığın ölmediğini gördük. Allah herkesten razı olsun" diyerek, mutluluğunu paylaştı.
Giriş Tarihi: 05.01.2022 15:02Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 15:02