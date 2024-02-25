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Ümraniye'de dehşet! Eşini ve 2 kızını öldüren vergi rekortmeninin deli rolü tutmadı
İstanbul Ümraniye'de tüyleri diken diken eden olay meydana geldi. Vergi rekortmeni olan iş insanı Suat Güney, ilk karısından olan 2 evladı ile dini nikahlı eşini katletti. Cani adam vahşet sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katilin sözleri ise pes dedirtti.
Giriş Tarihi: 25.02.2024 09:58Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 09:58