25 Şubat 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ümraniye'de dehşet! Eşini ve 2 kızını öldüren vergi rekortmeninin deli rolü tutmadı

Ümraniye'de dehşet! Eşini ve 2 kızını öldüren vergi rekortmeninin deli rolü tutmadı

İstanbul Ümraniye'de tüyleri diken diken eden olay meydana geldi. Vergi rekortmeni olan iş insanı Suat Güney, ilk karısından olan 2 evladı ile dini nikahlı eşini katletti. Cani adam vahşet sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katilin sözleri ise pes dedirtti.

Giriş Tarihi: 25.02.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 09:58
  • 1
  • 8
Ümraniye’de dehşet! Eşini ve 2 kızını öldüren vergi rekortmeninin deli rolü tutmadı

Kan donduran olay Ümraniye'de yaşandı. Yeşil Vadi Konakları'nda 3 dairesi olan Erzurumlu iş adamı Suat Güney (57), dini nikahlı eşi ve ilk eşinden olan kızı Mine G.(30) ile birlikte yaşıyordu. Diğer dairelerden birinde 31 yaşındaki kızı Zeliha G, ötekindeyse annesi oturuyordu.

  • 2
  • 8
Ümraniye’de dehşet! Eşini ve 2 kızını öldüren vergi rekortmeninin deli rolü tutmadı

"BABAM YAPTI"
Ailenin yanında çalışan kadın, sabah saatlerinde geldiğinde kapıyı açamadı ve site yönetimine haber verdi. Yedek anahtarla içeri girilince Zeliha Ünlü'nün öldürüldüğü ortaya çıktı. Suat Güney'in daireye gelen oğlu, "Bu olayı babam yaptı. Hemen diğer daireye de bakın" deyince diğer daireler de kontrol edildi ve Yasemin Ünlü ve Mine Güney'in cansız bedenlerine rastlandı.

  • 3
  • 8
Ümraniye’de dehşet! Eşini ve 2 kızını öldüren vergi rekortmeninin deli rolü tutmadı

"LÜKS CİPLE KAÇTI"
Polislerin kamera incelemesinde Suat Güney'in önceki gün siteye geldiği ve Cuma sabahı saat 10.00 sıralarında ciple kaçtığı ortaya çıktı.

  • 4
  • 8
Ümraniye’de dehşet! Eşini ve 2 kızını öldüren vergi rekortmeninin deli rolü tutmadı

Olaya ilişkin çok yönlü soruşturma sürerken, Suat Güney'i yakalamak için tüm adresleri didik didik arayan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Kartal'da yakalanan şüpheli Suat Güney işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • 5
  • 8
Ümraniye’de dehşet! Eşini ve 2 kızını öldüren vergi rekortmeninin deli rolü tutmadı

VERGİ REKORTMENİ ÇIKTI
Poliste 3 kaydı çıkan Suat Güney'in kendisine ait inşaat ve demir çelik şirketinin internet sitesinde, bakkal dükkanında çıraklık ve sonrasında seyyar satıcılıkla başlayan iş hayatında 1985'ten itibaren özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tavukçuluk sektöründe faaliyet yürüttüğü ve 2007'de Doğu Anadolu Vergi Rekortmeni olduğu belirtildi.