25 Şubat 2024, Pazar
Çanakkale'de kan donduran olay! Suçunu itiraf etti cesedin yerini gösterdi: Ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim
Çanakkale'nin Biga ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ı iple boğduktan sonra kardeşi Yağız Yıldızhan ile gömen Fırat Yıldızhan, savcılık ifadesinde, "Saliha'nın direnmesi esnasında bir ara elimdeki ipi yere düşürdüm. Bunun üzerine elim ile boğazını hareketsiz kalana kadar sıktım. Hareketsiz kalınca sıkmayı bıraktım. Bu esnada arabayı hareket ettirdik ve Lapseki içinde turlamaya başladık. O esnada yanlış kontrol etmediysem, Saliha'nın nabzı atıyordu. Ancak ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim" dedi.
Giriş Tarihi: 25.02.2024 11:44
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