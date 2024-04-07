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Ümraniye'de sabah saatlerinde iki yolcu otobüsü alev alev yandı! Facianın eşiğinden dönüldü

Son dakika haberine göre Ümraniye'de sabah saatlerinde birbirine yakın noktalarda art arda otobüs yangınları çıktı. Yangınlarda otobüsler kullanılmaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Giriş Tarihi: 07.04.2024 07:59 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 08:14
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Ümraniye’de sabah saatlerinde iki yolcu otobüsü alev alev yandı! Facianın eşiğinden dönüldü

İlk yangın Dudullu terminalinde meydana geldi. Motor kısmına yükselen alevler otogara girerken bir anda bütün otobüsü sardı.

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Ümraniye’de sabah saatlerinde iki yolcu otobüsü alev alev yandı! Facianın eşiğinden dönüldü

Durum üzerine otobüs hızlıca tahliye edilirken çevredekini ihbarı üzerine olayını polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye kiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale geldi.

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Ümraniye’de sabah saatlerinde iki yolcu otobüsü alev alev yandı! Facianın eşiğinden dönüldü

Dudullu terminalindeki yangın hakkında konuşan Abdullah Arıcı, "Gelen otobüs motor kısmı yanarak geldi. Bir anda alev aldı. İçerideki insanları tahliye ettiler. İtfaiye geldi. Buraya gelirken motor kısmında alevler zaten vardı. Hemen kapıları açıldı tahliye edildi. İnsanlar iner inmez alevler yükseldi. Sonrasında itfaiye geldi. Yaralanan yok" dedi.

Yangın hakkında konuşan yolculardan Aslan Akıncı, "Ankara'dan çıktığımızda yanık kokusu vardı. Kokudan rahatsız olduk ilk başta. Buraya gelene kadar bir şey yoktu. Otogara girişte arkadan duman çıkmaya başladı. Kapılar açıldı otobüsü tahliye ettik çıktık. Bir anda olan bir şey. Tam otogara girerken yangın çıktı. Burada indirecekti normalde. Bizim girişimizle beraber ateş çıkmaya başladı. Otobüs çok kalabalık değildi 10-15 kişi vardı. Yaralanan olmadı" şeklinde konuştu.

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Ümraniye TEM Otoyolu’nda yolcu otobüsü alev alev yandı!

Diğer yangın TEM Dudullu kavşağında meydana geldi.

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Ümraniye TEM Otoyolu’nda yolcu otobüsü alev alev yandı!

İddiaya göre seyir halindeki otobüsün motor kısmından yükselen alevler bir anda bütün otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.