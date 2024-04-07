Ümraniye’de sabah saatlerinde iki yolcu otobüsü alev alev yandı! Facianın eşiğinden dönüldü

Dudullu terminalindeki yangın hakkında konuşan Abdullah Arıcı, "Gelen otobüs motor kısmı yanarak geldi. Bir anda alev aldı. İçerideki insanları tahliye ettiler. İtfaiye geldi. Buraya gelirken motor kısmında alevler zaten vardı. Hemen kapıları açıldı tahliye edildi. İnsanlar iner inmez alevler yükseldi. Sonrasında itfaiye geldi. Yaralanan yok" dedi.

Yangın hakkında konuşan yolculardan Aslan Akıncı, "Ankara'dan çıktığımızda yanık kokusu vardı. Kokudan rahatsız olduk ilk başta. Buraya gelene kadar bir şey yoktu. Otogara girişte arkadan duman çıkmaya başladı. Kapılar açıldı otobüsü tahliye ettik çıktık. Bir anda olan bir şey. Tam otogara girerken yangın çıktı. Burada indirecekti normalde. Bizim girişimizle beraber ateş çıkmaya başladı. Otobüs çok kalabalık değildi 10-15 kişi vardı. Yaralanan olmadı" şeklinde konuştu.