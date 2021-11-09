Uludağ için kırmızı alarm: Çayırlar azaldı, su kaynakları tükenmek üzere

İNSAN GİRMEDİĞİ ORMANLARDA ARTIŞ SÖZ KONUSU

"İşin sevindirici tarafı ise insan aktivitesinin olmadığı kısımlarda da yüksek eğimli alanlardaki orman faunasında bir artış söz konusu" diyen Özsoy, "Demek ki doğayı kendi haline bıraksak, Uludağ daha da yeşil olacak. Çünkü çarpıcı olan 1985 yılındaki vejetasyon örtüsünü incelediğimiz de 2019'da daha yoğun bir yeşillik görüyorsunuz. Bu şu demek oluyor, insanlar oraya giremedi ve ağaçlar yoğunluğunu arttırdı. Orman sınırları artmadı ama var olan ormanların yoğunlukları arttı. Bu da güzel bir haber" diye konuştu.