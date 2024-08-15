Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan flaş Instagram sözleri: Karşılığını aldık

Yapılan stajların önemine dikkati çeken Uraloğlu, "Doğru yerlerde, branşlarınıza uygun şekilde staj yapmak ve orada gayret etmek, o staj programında sizle ilgilenen kişilerin olması, gerçek bir staj olacaktır. O stajın da sizin öğrenim ile meslek hayatınızda kıymeti olacaktır, olmalıdır. Yaptığınız stajların hayatınızda, ilerleyen zamanda anlatmaya değer şeylerin olması önemli. Eleman istihdamı seçme imkanı olan kurumlarımızda bu stajyer arkadaşlardan seçme imkanı da olacak. İş başvurunuzda nerede staj yaptığınızın da kıymeti olacaktır." diye konuştu.

Bugünün işinin yarına bırakılmaması gerektiğini, zamanın kıymetli olduğunu ve onu en iyi şekilde doğru olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, vücut ve akıl sağlığı için de düzenli yaşamın, sporun ve kötü alışkanlıklar edinmemenin önem taşıdığını dile getirdi.