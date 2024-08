Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan flaş Instagram sözleri: Karşılığını aldık

"MUTLAKA YABANCI DİL ÖĞRENİN"

Türkiye'de sosyal medya uygulamalarında vakit geçirme süresinin dünya ortalamasının üzerinde olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, orada paylaşılan birçok bilginin de otomatik olarak doğru olduğunun düşünüldüğünü ve teyit etme gereği duyulmadığını ifade etti. Uraloğlu, özellikle kriz anlarında paylaşılan bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi ve sorgulanması gerektiğini vurguladı. Kendisinin sosyal medya hesabını 2015'te açtığı bilgisini veren Uraloğlu, şöyle devam etti: "Hepimizin prensiplerinin olması gerekir. Öğrenmenin yaşı yok, her yaşta mutlaka öğreneceğiniz şeyler var. Mutlaka doğru kanaldan öğrenmemiz gereken şeyler var. Siz yoğun şekilde yaşıyorsunuz. Ben 34 yıl kamuda çalıştım. Karayolları Genel Müdürlüğünden geldim, orada çok şey öğrendim. Şu an Bakanlığı yönetiyorum. 18 genel müdürlük ve 6 bağımsız başkanlık olmak üzere toplam 24 tane, bunların hepsinin her şeyini bilmek benim için mümkün değil. Öyle bir iddia içinde olamam, ben de oraları öğreniyorum ama oraları yönetecek kadar. Onun için öğrenmenin yaşı yok. İşbirliğine ve istişare mekanizmasına açık olmamız ve herkese görüşlerini sormamız lazım."

Uraloğlu, yabancı dil öğrenimine ilişkin de gençlere tavsiyelerde bulunarak, üniversiteden sonra da olsa İngilizce'nin mutlaka öğrenilmesi gerektiğini söyledi.