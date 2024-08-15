15 Ağustos 2024, Perşembe
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan flaş Instagram sözleri: Karşılığını aldık
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde erişime kapatılan Instagram'la ilgili açıklamalarda bulundu. Stajyer öğrencilerle bir araya geldiği programda konuşan Bakan Uraloğlu, Instagram'ın uyguladığı yasakçı zihniyete vurgu yaparken; "Bence buraları niye kapattığımızdan ziyade, niye kapatmak zorunda kaldığımızı beraber sorgulamalıyız" dedi.
Giriş Tarihi: 15.08.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:38