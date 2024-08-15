15 Ağustos 2024, Perşembe
Mizantropi nedir, ne anlama geliyor? Mizantropi rahatsızlığı neden olur, tedavisi var mı?
Eskişehir'de 18 yaşındaki Arda Küçükyetim'in beş kişiye bıçakla saldırdığı anlar, tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü. Kafasında kask, belinde balta ve yüzünde maske ile korku saçan genç, bu vahşi saldırıyı sosyal medyada canlı yayınladı. Olayın ardından ilk ifadesi alınan Küçükyetim'in, uzun süre kapalı bir odada bilgisayar başında zaman geçirdiği ve insanlardan nefret etme hastalığı olarak bilinen mizantropiye sahip olabileceği değerlendiriliyor. Peki, mizantropi nedir ve nasıl ortaya çıkar? Bu hastalığın belirtileri nelerdir?
Giriş Tarihi: 15.08.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:23