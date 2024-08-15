Mizantropi nedir, ne anlama geliyor? Mizantropi rahatsızlığı neden olur, tedavisi var mı?

Eskişehir'de 18 yaşındaki Arda Küçükyetim, çay bahçesinde oturan beş kişiye bıçakla saldırarak korku dolu anlara sebep oldu. Saldırı anlarını sosyal medyada canlı yayınlayan genç, büyük bir infial yarattı. Olayın ardından ifadesi alınan Küçükyetim'in, insanlardan nefret etme hastalığı olarak bilinen mizantropi hastalığı olabileceği iddia ediliyor. Arda Küçükyetim'in psikolojik durumu ve mizantropi hastalığı olasılığı mercek altına alındı. Mizantropi nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl ortaya çıkar soruları, bu trajik olayın ardından daha fazla gündeme geldi.