Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara'dan flaş hamle! DNA testine itiraz edecek! Yıllarca "ahlak" dersi vermeye kalkan Akpınar ve Dündar "pes artık" dedirtti

Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu'nun verdiği röportaj gündeme bomba gibi düştü. Duygu Nebioğlu'nun "Ablam da benimle aynı kaderi paylaşıyor. Onun babası da medya dünyasından ünlü bir gazeteci" sözleri ise büyük merak uyandırdı. "O ünlü gazeteci kim?" Uğur Dündar konuyla ilgili açıklama yaptı: "Son sözü söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu, DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti"

Giriş Tarihi: 17.04.2024 07:24 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 09:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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