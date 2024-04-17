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Haberler Galeri Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara'dan flaş hamle! DNA testine itiraz edecek! Yıllarca "ahlak" dersi vermeye kalkan Akpınar ve Dündar "pes artık" dedirtti

Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara'dan flaş hamle! DNA testine itiraz edecek! Yıllarca "ahlak" dersi vermeye kalkan Akpınar ve Dündar "pes artık" dedirtti

Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu'nun verdiği röportaj gündeme bomba gibi düştü. Duygu Nebioğlu'nun "Ablam da benimle aynı kaderi paylaşıyor. Onun babası da medya dünyasından ünlü bir gazeteci" sözleri ise büyük merak uyandırdı. "O ünlü gazeteci kim?" Uğur Dündar konuyla ilgili açıklama yaptı: "Son sözü söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu, DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti"

Giriş Tarihi: 17.04.2024 07:24 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 09:01
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Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara’dan flaş hamle! DNA testine itiraz edecek! Yıllarca ahlak dersi vermeye kalkan Akpınar ve Dündar pes artık dedirtti

Nebioğlu, "Ablamın babası da medya dünyasından çok ünlü bir isim. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor" demişti.

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Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara’dan flaş hamle! DNA testine itiraz edecek! Yıllarca ahlak dersi vermeye kalkan Akpınar ve Dündar pes artık dedirtti

Babalık davası açılan ismin Uğur Dündar olduğu bilgisine ulaşılmıştı. Konuyla ilgili Uğur Dündar dün şu açıklamayı yaptı: "Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk.

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Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara’dan flaş hamle! DNA testine itiraz edecek! Yıllarca ahlak dersi vermeye kalkan Akpınar ve Dündar pes artık dedirtti

Ama mademki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son sözü söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu, DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim için konu kapanmıştır."

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Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara’dan flaş hamle! DNA testine itiraz edecek! Yıllarca ahlak dersi vermeye kalkan Akpınar ve Dündar pes artık dedirtti

İŞTE BABALIK DAVASI AÇAN DİLARA
Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara G. Isparta'da yaşıyor ve evli

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Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara’dan flaş hamle! DNA testine itiraz edecek! Yıllarca ahlak dersi vermeye kalkan Akpınar ve Dündar pes artık dedirtti

DNA TESTİNE İTİRAZ EDECEĞİZ
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, yaşanan son gelişmeler ve Uğur Dündar'ın açıklamalarının ardından GÜNAYDIN'a şöyle konuştu: