10 saniye içinde sadece dahi olmaya en yakın olanlar pilot resimlerindeki 3 farkı buluyor!

Yukarıda paylaşılan resimler, bir pilotun fırtınanın ortasında uçtuğu bir uçağı gösteriyor. İki resim arasında üç fark vardır ve okuyucuların bu farkları bulması için 10 saniyeleri vardır. Zamanınız başlıyor! Bazı farklar kolayca farkedilebilirken, diğerleri dikkatli gözlem gerektirir. Bu nedenle, okuyucuların iki resim arasındaki farkları bulabilmek için mükemmel bir odaklanmaya sahip olmaları gerekir. Çalışmalar, bu tür etkinliklere katılmanın, konsantrasyon ve bellekten sorumlu beyin bölgelerini uyardığını göstermektedir.

Hızlanın; zaman tükeniyor.

Daha fazla fark bulabiliyor musunuz diye son bir kez bakın.

Üç... İki... Bir... Ve….

Zaman doldu.