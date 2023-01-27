27 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ÜÇ AYLAR CUMA HUTBESİ 2023 | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne? 27 Ocak Cuma: En Büyük Mucize Kur'an-ı Kerim

ÜÇ AYLAR CUMA HUTBESİ 2023 | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne? 27 Ocak Cuma: En Büyük Mucize Kur'an-ı Kerim

Üç ayların gelişiyle birlikte ilk cuma günü geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı 27 Ocak 2023 tarihli Cuma hutbesini yayımladı. Rahmet kapılarının açıldığı mübarek günlerde vakitlerinin çoğunu Allah'ı anarak ve ibadetlerle geçiren Müminler, bugünkü cuma hutbesinin konusunu araştırmaya başladı. Peki bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 10:08
  • 1
  • 13
ÜÇ AYLAR CUMA HUTBESİ 2023 | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne? 27 Ocak Cuma: En Büyük Mucize Kur’an-ı Kerim

Üç ayların ilk cuma hutbesi yayınlandı. Tövbe ve dua ayları olan üç aylarda Allah'ın rızası için Müslümanlar vakitlerinin çoğunu ibadetle geçirmektedir. İslam alemi için kıymetli ve önemli bir yere sahip olan cuma namazı öncesinde arama motorlarında "27 Ocak Cuma hutbesi yayımlandı mı? sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. İşte bugünkü cuma hutbesinin tam metni...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
ÜÇ AYLAR CUMA HUTBESİ 2023 | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne? 27 Ocak Cuma: En Büyük Mucize Kur’an-ı Kerim

27 OCAK 2023 CUMA HUTBESİ

EN BÜYÜK MUCİZE KUR'AN-I KERİM

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Elif Lâm Râ. Bu Kur'an, Allah'ın izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır…"[1]

  • 3
  • 13
ÜÇ AYLAR CUMA HUTBESİ 2023 | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne? 27 Ocak Cuma: En Büyük Mucize Kur’an-ı Kerim

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Sözlerin en doğrusu Allah'ın Kitabı; rehberliğin en güzeli ise Muhammed (s.a.s)'in rehberliğidir."[2]

  • 4
  • 13
ÜÇ AYLAR CUMA HUTBESİ 2023 | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne? 27 Ocak Cuma: En Büyük Mucize Kur’an-ı Kerim

Aziz Müminler!

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Cenâb-ı Hakk'ın bütün insanlığa göndermiş olduğu son ilahi mesajdır. İndirildiği andan kıyamete kadar bütün insanlık için her alanda kutsal bir metin, dînî, hukûkî ve ahlâkî alanda ilahi bir rehberdir. Rabbimizin kullarına duyduğu engin şefkat ve merhametin en büyük tecellisidir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in en büyük mucizesidir. Kur'an'ın hükmü kıyamete kadar bâkîdir. Bir harfi bile değişmemiş ve asla değiştirilemeyecektir. Zira Kur'an, ilahi ve beşeri tedbirlerle Rabbimizin koruması altındadır ve O'nun vaadi haktır: ن َو َحاِفظُ َ هُ ل َ ا ل َ ْكَر َواِن ذِ نَا ال ْ ا نَ ْح ُن نَ زَل َ اِن

  • 5
  • 13
ÜÇ AYLAR CUMA HUTBESİ 2023 | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne? 27 Ocak Cuma: En Büyük Mucize Kur’an-ı Kerim

"Şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz."3