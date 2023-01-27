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ÜÇ AYLAR CUMA HUTBESİ 2023 | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne? 27 Ocak Cuma: En Büyük Mucize Kur'an-ı Kerim
Üç ayların gelişiyle birlikte ilk cuma günü geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı 27 Ocak 2023 tarihli Cuma hutbesini yayımladı. Rahmet kapılarının açıldığı mübarek günlerde vakitlerinin çoğunu Allah'ı anarak ve ibadetlerle geçiren Müminler, bugünkü cuma hutbesinin konusunu araştırmaya başladı. Peki bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne?