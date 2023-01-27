ÜÇ AYLAR CUMA HUTBESİ 2023 | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne? 27 Ocak Cuma: En Büyük Mucize Kur’an-ı Kerim

Aziz Müminler!

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Cenâb-ı Hakk'ın bütün insanlığa göndermiş olduğu son ilahi mesajdır. İndirildiği andan kıyamete kadar bütün insanlık için her alanda kutsal bir metin, dînî, hukûkî ve ahlâkî alanda ilahi bir rehberdir. Rabbimizin kullarına duyduğu engin şefkat ve merhametin en büyük tecellisidir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in en büyük mucizesidir. Kur'an'ın hükmü kıyamete kadar bâkîdir. Bir harfi bile değişmemiş ve asla değiştirilemeyecektir. Zira Kur'an, ilahi ve beşeri tedbirlerle Rabbimizin koruması altındadır ve O'nun vaadi haktır: ن َو َحاِفظُ َ هُ ل َ ا ل َ ْكَر َواِن ذِ نَا ال ْ ا نَ ْح ُن نَ زَل َ اِن