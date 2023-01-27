Forex saadet zinciriyle 150 milyon liralık vurgun! Kolay para kazanma hırsı hayatlarını kararttı

Ankara, İzmir, Antalya, Muğla ve Aydın'da faaliyet gösteren dolandırıcılar binlerce kişiyi yüksek kazançlı Forex yatırım vaadiyle ağlarına düşürdü. Dolandırıcılıklar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kayıtlı olduklarını aktararak yüksek kazançla Forex yatırım yaptıklarını ve sisteme kazandırılan her üye için yeni üye kazandırana daha fazla kazanç vaat etti.