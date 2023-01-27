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Haberler Galeri Forex saadet zinciriyle 150 milyon liralık vurgun! Kolay para kazanma hırsı hayatlarını kararttı

Forex saadet zinciriyle 150 milyon liralık vurgun! Kolay para kazanma hırsı hayatlarını kararttı

Kolay para kazanmak isteyenlerin düştüğü saadet zincirlerine bir yenisi daha eklendi. Binlerce kişiyi yüksek kazançlı forex yatırım vaadiyle ağlarına düşüren dolandırıcılar 150 milyonluk vurgun yaptı. Paralarını talep eden vatandaşları 'sorunu çözüyoruz' diyerek oyalayan şebeke, paraları alarak sırra kadem bastı.

Giriş Tarihi: 27.01.2023 07:22 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 07:22
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Forex saadet zinciriyle 150 milyon liralık vurgun! Kolay para kazanma hırsı hayatlarını kararttı

Ankara, İzmir, Antalya, Muğla ve Aydın'da faaliyet gösteren dolandırıcılar binlerce kişiyi yüksek kazançlı Forex yatırım vaadiyle ağlarına düşürdü. Dolandırıcılıklar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kayıtlı olduklarını aktararak yüksek kazançla Forex yatırım yaptıklarını ve sisteme kazandırılan her üye için yeni üye kazandırana daha fazla kazanç vaat etti.

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Forex saadet zinciriyle 150 milyon liralık vurgun! Kolay para kazanma hırsı hayatlarını kararttı

Yöneticilerden Mustafa Ö. ile Gökhan Y., kurdukları 2 şirket üzerinden Ankara ve İzmir'e ofis açtı. Sisteme kazandırılan üyeler hazırlanan sözleşmeyi imzalamalarının ardından sisteme para yatırmaya başladı. Paralar elden veya banka hesaplarına havale şeklinde toplandı.

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Forex saadet zinciriyle 150 milyon liralık vurgun! Kolay para kazanma hırsı hayatlarını kararttı

Dolandırıcılar illere göre WhatsApp grubu oluşturarak gün sonu kazanılan paranın dekont görüntülerini paylaştı. Grup içerisinde kazanılan kazanç ile aldıkları ev, dükkan, otomobil vb. şeylerin paylaşılması daha fazla para yatırmayı teşvik etti.

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Forex saadet zinciriyle 150 milyon liralık vurgun! Kolay para kazanma hırsı hayatlarını kararttı

Sisteme üye olanlar yatırdıkları paranın daha fazlasını alması üzerine herkes çevresindekileri para yatırmaya teşvik etti. Sisteme dahil edilen kişi sayısı arttıkça kazanç da katlandı.

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Forex saadet zinciriyle 150 milyon liralık vurgun! Kolay para kazanma hırsı hayatlarını kararttı

Dolandırıcılar, 1 yılın ardından hesaplara bloke konulduğunu söyleyerek ödeme yapılamayacağını ve sorunun çözümü için çalıştıklarını aktardı. Paralarını talep eden üyeleri 5 ay boyunca oyalayan dolandırıcılar, savcılık ve polise şikayetler artması üzerine sırra kalem bastı.