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Forex saadet zinciriyle 150 milyon liralık vurgun! Kolay para kazanma hırsı hayatlarını kararttı
Kolay para kazanmak isteyenlerin düştüğü saadet zincirlerine bir yenisi daha eklendi. Binlerce kişiyi yüksek kazançlı forex yatırım vaadiyle ağlarına düşüren dolandırıcılar 150 milyonluk vurgun yaptı. Paralarını talep eden vatandaşları 'sorunu çözüyoruz' diyerek oyalayan şebeke, paraları alarak sırra kadem bastı.
Giriş Tarihi: 27.01.2023 07:22Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 07:22