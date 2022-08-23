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Tuz Gölü'nden sevindiren haber! Bakanlığın yürüttüğü projeyle Flamingolar kurtuldu

Tuz Gölü'ndeki flamingoların korunmasına yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalar sonuç verdi. Son yıllarda şiddetli kuraklık nedeniyle sık sık flamingo ölümleri yaşanıyordu. Özellikle flamingoların çoğunlukla üreme yaptığı Tuz Gölü ve çevresinde de aynı sorun ortaya çıkmıştı. Bakanlık harekete geçti ve Tuz Gölü'ndeki flamingolar kurtuldu.

Giriş Tarihi: 23.08.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 09:34
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Tuz Gölü’nden sevindiren haber! Bakanlığın yürüttüğü projeyle Flamingolar kurtuldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Tuz Gölü'ndeki flamingoların korunmasına yönelik başlatılan çalışmalar hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, "Geçtiğimiz yıl yavru sayısı yaklaşık 3 bindi. Maalesef geçen yıl yavruları susuzluktan dolayı kaybetmiştik. Bu yıl alınan tedbirlerle beraber Sayın Bakanımızın da talimatlarıyla çalışmalar çok daha titiz bir şekilde devam ediyor. Yavru sayımız 10 bine yaklaştı. En son uçma aşamasında veya uçmaya yakın olan yavruların sayısı 9 bin 371 olduğunu söyleyebilirim" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tuz Gölü’nden sevindiren haber! Bakanlığın yürüttüğü projeyle Flamingolar kurtuldu

Son yıllarda şiddetli kuraklık nedeniyle sık sık flamingo ölümleri yaşanıyordu. Özellikle flamingoların çoğunlukla üreme yaptığı Tuz Gölü ve çevresinde de aynı sorun ortaya çıktı.

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Tuz Gölü’nden sevindiren haber! Bakanlığın yürüttüğü projeyle Flamingolar kurtuldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatlarıyla flamingoların korunmasına yönelik çalışmalar yoğunlaştırıldı. Yapılan bu çalışmalarda meyvesi verdi ve bu yıl hem yavru flamingo sayısında ciddi bir artış gözlendi hem de kuraklık nedeniyle yavru ölümü yaşanmadı.

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Tuz Gölü’nden sevindiren haber! Bakanlığın yürüttüğü projeyle Flamingolar kurtuldu

"SUSUZLUK NEDENİYLE HİÇ ÖLÜM OLMADI"

Proje Koordinatörü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, yapılan çalışmalarda gelinen son noktayı açıkladı.

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Tuz Gölü’nden sevindiren haber! Bakanlığın yürüttüğü projeyle Flamingolar kurtuldu

Tuz Gölü'nde konuşan Karataş, "Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle toplu flamingo yavru ölümleri olmuştu. Bu bildiğiniz üzere dünyamızın genel bir problemi. Küresel iklim değişikliği, kuraklaşma ülkemizde de özellikle Tuz Gölü havzasında oldukça hissedilir şekilde kendini gösteriyor. Kuraklığa bağlı olarak susuzluk nedeniyle bu gibi canlı ölümleri ister istemez oluyordu. Bu yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un talimatlarıyla yavru ölümleri olmasın diye dört kilometrelik bir boru hattıyla Tuz Gölü'ne su getirdik. Bu yıl ölümler büyük ölçüde önlenmiş oldu. Yani susuzluk nedeniyle hemen hiç ölüm olmadı diyebiliriz" dedi.