Tuz Gölü’nden sevindiren haber! Bakanlığın yürüttüğü projeyle Flamingolar kurtuldu

Tuz Gölü'nde konuşan Karataş, "Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle toplu flamingo yavru ölümleri olmuştu. Bu bildiğiniz üzere dünyamızın genel bir problemi. Küresel iklim değişikliği, kuraklaşma ülkemizde de özellikle Tuz Gölü havzasında oldukça hissedilir şekilde kendini gösteriyor. Kuraklığa bağlı olarak susuzluk nedeniyle bu gibi canlı ölümleri ister istemez oluyordu. Bu yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un talimatlarıyla yavru ölümleri olmasın diye dört kilometrelik bir boru hattıyla Tuz Gölü'ne su getirdik. Bu yıl ölümler büyük ölçüde önlenmiş oldu. Yani susuzluk nedeniyle hemen hiç ölüm olmadı diyebiliriz" dedi.