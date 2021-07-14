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Tuz Gölü'nde endişelendiren görüntü! Yüzlerce flamingo ölü bulundu

Her yaz döneminde Tuz Gölü'nün doğal güzelliğini ve flamingoları gözlemlemek ve fotoğraflamak için Tuz Gölü'ne giden misafirler bu sene hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Küresel ısınmayla birlikte Tuz Gölü'nün suyunun çekilmesine bağlı olarak yeterli besin bulamayan yüzlerce yavru ve yetişkin flamingo Tuz Gölü'nde ölü olarak bulundu.

Giriş Tarihi: 14.07.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 09:17
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Tuz Gölü'nde endişelendiren görüntü! Yüzlerce flamingo ölü bulundu

Tuz Gölü'nün Gölyazı bölgesinde yaşanan flamingo ölümleri flamingo cenneti olarak bilinen Tuz Gölü'nü adeta flamingo mezarlığına dönüştürdü.

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Tuz Gölü'nde endişelendiren görüntü! Yüzlerce flamingo ölü bulundu

Tuz Gölü, son dönemlerde mevsimlerin kurak geçmesiyle birlikte hem kendisini, hem de Tuz Gölü'nde kuluçkaya yatan kuş türlerinden birisi olan flamingoların da yaşamla mücadelesini olumsuz etkiledi.

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Tuz Gölü'nde endişelendiren görüntü! Yüzlerce flamingo ölü bulundu

Tuz Gölü kuraklıktan en çok payını alan doğal varlıklardan birisi haline geldi. Her sene yüz binlerce flamingo, yaz aylarının daha sıcak geçtiği bölgelerden Mart ayının ortalarından itibaren kuluçka dönemi için Tuz Gölü'ne gelirken, küresel ısınmanın oluşturduğu etkilerden birisi olan su rezervlerinin tükenmesi ve yoğun su kullanımı olumsuz etkiler ortaya çıkarıyor.

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Tuz Gölü'nde endişelendiren görüntü! Yüzlerce flamingo ölü bulundu

Bir önceki sene drone ile çekilen görüntülerde bir koloni halinde yaşayan flamingo yavrularının görüntülendiği Tuz Gölü'nde şimdilerde yavru ve yetişkin flamingo ölümleriyle karşılaşılıyor.

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Tuz Gölü'nde endişelendiren görüntü! Yüzlerce flamingo ölü bulundu

Her yaz döneminde Tuz Gölü'nün doğal güzelliğini ve flamingoları gözlemlemek ve fotoğraflamak için Tuz Gölü'ne giden misafirler bu sene hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı.