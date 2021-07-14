Tuz Gölü'nde endişelendiren görüntü! Yüzlerce flamingo ölü bulundu

Her yaz döneminde Tuz Gölü'nün doğal güzelliğini ve flamingoları gözlemlemek ve fotoğraflamak için Tuz Gölü'ne giden misafirler bu sene hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Küresel ısınmayla birlikte Tuz Gölü'nün suyunun çekilmesine bağlı olarak yeterli besin bulamayan yüzlerce yavru ve yetişkin flamingo Tuz Gölü'nde ölü olarak bulundu.