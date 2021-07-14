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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 14 Temmuz Çarşamba hava durumu

Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 14 Temmuz Çarşamba hava durumu | Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak yağışlı, diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Yağışların Giresun, Trabzon, Artvin ve Rize çevrelerinde kuvvetli olması beklenirken sel ve su baskınına karşı uyarı yapıldı.

Giriş Tarihi: 14.07.2021 08:55
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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 14 Temmuz Çarşamba hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Sakarya'nın kuzey ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 14 Temmuz Çarşamba hava durumu

Yağışların; Giresun'un doğu ve Trabzon'un batısı ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m²), Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kg/m²) olması bekleniyor.

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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 14 Temmuz Çarşamba hava durumu
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 14 Temmuz Çarşamba hava durumu

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam (Salı) saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Giresun'un doğu ve Trabzon'un batısı ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m²), Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 14 Temmuz Çarşamba hava durumu

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu