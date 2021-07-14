HaberlerGaleriMeteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 14 Temmuz Çarşamba hava durumu
Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 14 Temmuz Çarşamba hava durumu
Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 14 Temmuz Çarşamba hava durumu | Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak yağışlı, diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Yağışların Giresun, Trabzon, Artvin ve Rize çevrelerinde kuvvetli olması beklenirken sel ve su baskınına karşı uyarı yapıldı.