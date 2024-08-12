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Haberler Galeri TÜVTÜRK Muayene Randevu ekranı | TÜVTÜRK Araç Muayene sorgulaması nereden, nasıl yapılır? 2024 Araç Muayene Ücreti Fiyat Listesi...

TÜVTÜRK Muayene Randevu ekranı | TÜVTÜRK Araç Muayene sorgulaması nereden, nasıl yapılır? 2024 Araç Muayene Ücreti Fiyat Listesi...

Tüm araç sahiplerinin yasal zorunluluk olarak yaptırması gereken araç muayenesi, her yıl TÜVTÜRK ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenen ücretlerle gerçekleştirilir. Geciken muayeneler ceza ile sonuçlanabilir. Peki, 2024 yılı için araç muayene sorgulaması nasıl yapılır ve güncel ücretler neler? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.08.2024 12:23 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 12:27
TÜVTÜRK Muayene Randevu ekranı | TÜVTÜRK Araç Muayene sorgulaması nereden, nasıl yapılır? 2024 Araç Muayene Ücreti Fiyat Listesi...

Araç muayenesi, tüm araç sahiplerinin belirli periyotlarla yaptırması gereken yasal bir işlemdir. TÜVTÜRK üzerinden yapılacak muayene için önceden randevu alınmalıdır. Muayene süresi, aracın türüne göre değişiklik gösterir; ticari araçlar için 1 yıl, diğer araçlar için ise 2 yıl geçerlidir. Her yıl araç muayene ücretleri TÜVTÜRK ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenir. Muayene tarihlerinin gecikmesi durumunda ceza uygulanabilir ve bu tarihler araç tescil belgesinin arka sayfasında belirtilir.

TÜVTÜRK Muayene Randevu ekranı | TÜVTÜRK Araç Muayene sorgulaması nereden, nasıl yapılır? 2024 Araç Muayene Ücreti Fiyat Listesi...

Araç Muayene Ücretleri Açıklandı

1 Ocak 2024 itibarıyla TÜVTÜRK tarafından açıklanan araç muayene ücretleri şu şekildedir:

Traktör, Motosiklet ve Motorlu Bisiklet: 927,60 TL
Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork: 1.821,60 TL
Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker: 2.462,40 TL

TÜVTÜRK Muayene Randevu ekranı | TÜVTÜRK Araç Muayene sorgulaması nereden, nasıl yapılır? 2024 Araç Muayene Ücreti Fiyat Listesi...

TÜVTÜRK Araç Muayene Sorgulama

E-Devlet Üzerinden Sorgulama

📍E-Devlet Muayene Durum Sorgulama adresine gidin.
📍Kimlik doğrulama için T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifrenizi girin.
📍Kimlik doğrulamanın ardından sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.
📍Araç Plaka No ve Araç Muayene Rapor Numarası bilgilerini girin ve "Sorgula" butonuna tıklayın.

TÜVTÜRK Muayene Randevu ekranı | TÜVTÜRK Araç Muayene sorgulaması nereden, nasıl yapılır? 2024 Araç Muayene Ücreti Fiyat Listesi...

TÜVTÜRK Web Sitesinden Sorgulama

TÜVTÜRK Araç Muayene Sorgulama sayfasına giriş yapın.

Araç Plaka No ve Araç Muayene Rapor Numarası bilgilerini girin.

"Sorgula" butonuna basarak detayları görüntüleyin.

TÜVTÜRK Muayene Randevu ekranı | TÜVTÜRK Araç Muayene sorgulaması nereden, nasıl yapılır? 2024 Araç Muayene Ücreti Fiyat Listesi...

Araç Muayene Randevusu Nasıl Alınır?

TÜVTÜRK'ün internet sitesindeki Ücretsiz Randevu bölümüne gidin.

Plaka No, Ruhsat Seri No ve randevu alınacak şehir bilgilerini girin.

İstasyonların yoğunluğuna göre uygun bir tarih ve istasyon seçin.

İstediğiniz tarih ve saat için randevunuzu onaylayın.

Randevu, ayrıca haftanın 6 günü, 08.00-20.00 saatleri arasında 0 850 222 8888 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla da alınabilir.