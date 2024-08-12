12 Ağustos 2024, Pazartesi
TÜVTÜRK Muayene Randevu ekranı | TÜVTÜRK Araç Muayene sorgulaması nereden, nasıl yapılır? 2024 Araç Muayene Ücreti Fiyat Listesi...
Tüm araç sahiplerinin yasal zorunluluk olarak yaptırması gereken araç muayenesi, her yıl TÜVTÜRK ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenen ücretlerle gerçekleştirilir. Geciken muayeneler ceza ile sonuçlanabilir. Peki, 2024 yılı için araç muayene sorgulaması nasıl yapılır ve güncel ücretler neler? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.08.2024 12:23 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 12:27