Araç muayenesi, tüm araç sahiplerinin belirli periyotlarla yaptırması gereken yasal bir işlemdir. TÜVTÜRK üzerinden yapılacak muayene için önceden randevu alınmalıdır. Muayene süresi, aracın türüne göre değişiklik gösterir; ticari araçlar için 1 yıl, diğer araçlar için ise 2 yıl geçerlidir. Her yıl araç muayene ücretleri TÜVTÜRK ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenir. Muayene tarihlerinin gecikmesi durumunda ceza uygulanabilir ve bu tarihler araç tescil belgesinin arka sayfasında belirtilir.