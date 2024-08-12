12 Ağustos 2024, Pazartesi
Selzede Bozkurt'un değişimi hayran bıraktı! Bakan Kurum: Sözümüzü tuttuk ilçeyi ayağa kaldırdık
Türkiye 3 yıl önce Sinop, Bartın ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketiyle sarsıldı. 97 vatandaşımızın hayatını kaybettiği sel felaketinin üzerinde 3 yıl geçti. Hükümetin bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak için başlattığı seferlik hizmeti, halkın en büyük desteği oldu. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki değişim, görenleri hayretler içinde bıraktı. İşte hükümetin sözünü vererek gerçekleştirdiği değişim ve dönüşümün görüntüsü...
Giriş Tarihi: 12.08.2024 07:41 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 07:41