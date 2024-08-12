Selzede Bozkurt’un değişimi hayran bıraktı! Bakan Kurum: Sözümüzü tuttuk ilçeyi ayağa kaldırdık

Kurum, o gün Bozkurtlu vatandaşlara, "Sizi yalnız bırakmayacağız, bize güvenin" dediklerini anımsatarak, "Sözümüzü tuttuk. Bozkurt'u ayağa kaldırdık. Evleri, dükkanları, caddeleri yeniden inşa ettik. Allah milletimize bu felaketleri bir daha yaşatmasın" dedi.