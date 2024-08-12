12 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Selzede Bozkurt'un değişimi hayran bıraktı! Bakan Kurum: Sözümüzü tuttuk ilçeyi ayağa kaldırdık

Selzede Bozkurt'un değişimi hayran bıraktı! Bakan Kurum: Sözümüzü tuttuk ilçeyi ayağa kaldırdık

Türkiye 3 yıl önce Sinop, Bartın ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketiyle sarsıldı. 97 vatandaşımızın hayatını kaybettiği sel felaketinin üzerinde 3 yıl geçti. Hükümetin bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak için başlattığı seferlik hizmeti, halkın en büyük desteği oldu. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki değişim, görenleri hayretler içinde bıraktı. İşte hükümetin sözünü vererek gerçekleştirdiği değişim ve dönüşümün görüntüsü...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.08.2024 07:41 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 07:41
Selzede Bozkurt’un değişimi hayran bıraktı! Bakan Kurum: Sözümüzü tuttuk ilçeyi ayağa kaldırdık
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selin neredeyse yıkıp geçtiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin son görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak felakette tüm ilçenin tahrip olduğunu hatırlattı.
Selzede Bozkurt’un değişimi hayran bıraktı! Bakan Kurum: Sözümüzü tuttuk ilçeyi ayağa kaldırdık

Kurum, o gün Bozkurtlu vatandaşlara, "Sizi yalnız bırakmayacağız, bize güvenin" dediklerini anımsatarak, "Sözümüzü tuttuk. Bozkurt'u ayağa kaldırdık. Evleri, dükkanları, caddeleri yeniden inşa ettik. Allah milletimize bu felaketleri bir daha yaşatmasın" dedi.

Selzede Bozkurt’un değişimi hayran bıraktı! Bakan Kurum: Sözümüzü tuttuk ilçeyi ayağa kaldırdık
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle 5 etapta yürütülen çalışmalar sonucunda, bölgede yatay ve yöresel mimariye uygun konutlar inşa edildiği kaydedildi.
Selzede Bozkurt’un değişimi hayran bıraktı! Bakan Kurum: Sözümüzü tuttuk ilçeyi ayağa kaldırdık

KASTAMONU AYAĞA KALKTI

Kastamonu genelinde 934 konut, 127 dükkan ve 40 köy evinin yapımının tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilirken, bir millet bahçesinin de kente kazandırıldı.

Selzede Bozkurt’un değişimi hayran bıraktı! Bakan Kurum: Sözümüzü tuttuk ilçeyi ayağa kaldırdık
Konutlardan 649'unun afetten en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yapılırken 52 iş yeri, sanayi sitesi, dükkanlar, meydan, pazar yeri ve millet kıraathanesinin yeniden inşa edildiği belirtildi.