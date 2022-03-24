24 Mart 2022, Perşembe
Türkmenistanlı bakıcı dehşetinde yeni gelişme! İtiraz geldi
80 yaşındaki alzheimer hastası Müzeyyen D.'nin maruz kaldığı bakıcı şiddetinde yeni bir gelişme yaşandı. Yaşlı kadına çektirmediği eziyet kalmayan ve 8 sene hapsi istenirken 4 sene iki ay indirimli hapis cezası alıp serbest bırakılan bakıcı için aile, üst mahkemeye başvurarak itirazda bulundu. "Bu öldürmeye teşebbüstür. Görüntüler eziyetin son derece ağır ve vahim olduğunu gösterdi. Sanığın üst sınırdan cezalandırılması gerekirken alt sınırdan cezalandırıldı" ifadeleriyle kan donduran olayın adeta cezasız kaldığını söyledi.
Giriş Tarihi: 24.03.2022 15:30 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 15:39
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