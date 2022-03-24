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Türkmenistanlı bakıcı dehşetinde yeni gelişme! İtiraz geldi

80 yaşındaki alzheimer hastası Müzeyyen D.'nin maruz kaldığı bakıcı şiddetinde yeni bir gelişme yaşandı. Yaşlı kadına çektirmediği eziyet kalmayan ve 8 sene hapsi istenirken 4 sene iki ay indirimli hapis cezası alıp serbest bırakılan bakıcı için aile, üst mahkemeye başvurarak itirazda bulundu. "Bu öldürmeye teşebbüstür. Görüntüler eziyetin son derece ağır ve vahim olduğunu gösterdi. Sanığın üst sınırdan cezalandırılması gerekirken alt sınırdan cezalandırıldı" ifadeleriyle kan donduran olayın adeta cezasız kaldığını söyledi.

Giriş Tarihi: 24.03.2022 15:30 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 15:39
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Türkmenistanlı bakıcı dehşetinde yeni gelişme! İtiraz geldi

Okuyanların da görenlerin de yüreklerini yakan olay geçen ay İstanbul Kadıköy Suadiye'de gerçekleşti. Türkmenistanlı bakıcı Merjen A., 80 yaşındaki Müzeyyen D.'yi her geçen gün ölüme götürdü. 4 senedir bakıcılığını yaptığı yaşlı kadına çektirmediği eziyeti bırakmadı.

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Türkmenistanlı bakıcı dehşetinde yeni gelişme! İtiraz geldi

TEKMELER, TOKATLAR! EZİYET GÜN GÜN ARTTI

Bir gün tokat, bir gün tekme attı. Acımasız bakıcı, bakıma muhtaç yaşlı kadını sürekli darp etti. Şiddetin boyutu öyle büyüktü ki 80 yaşındaki kadın gözyaşlarına boğulup çığlıklar atsa da bakıcı onu saçlarından çekip sürükledi, boğazını sıkıp nefes almasını engelledi, vücudunu ısırdı, boğmaya kalktı, düştüğünde ise kaldırıp tekrar tekrar dövdü.

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Türkmenistanlı bakıcı dehşetinde yeni gelişme! İtiraz geldi

JET TAHLİYE

Alzehimer hastası Müzeyyen D.'nin yaşadığı dram kızının şüphelenip eve yerleştirdiği kamera görüntüleriyle ortaya çıktı. Bakıcı suçunu kabul edip tutuklanırken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 6 gün içinde dava 'Beden bakımından kendini savunamayacak kişiye eziyet' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

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Türkmenistanlı bakıcı dehşetinde yeni gelişme! İtiraz geldi

"KENDİME HAKİM OLAMADI"

İstanbul Anadolu 62. Asliye Ceza Mahkemesi de ilk celse kararını verdi. Tutuklu sanık Merjen A., "Bakım gittikçe zorlaştı. Bundan dolayı da kendime hakim olamadım" dedi.

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Türkmenistanlı bakıcı dehşetinde yeni gelişme! İtiraz geldi

26 GÜN TUTUKLU KALDI

Mahkeme ise, 'Beden bakımından kendini savunamayacak kişiye eziyet' suçundan' önce 5 yıl hapis cezası verdiği bakıcıya iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 4 yıl 2 aya düşürdü ve 26 gündür tutuklu bulunan sanığın tahliyesine hükmetti.