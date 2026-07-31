MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın arkadaşı olay gününü anlattı
MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın İstanbul Sarıyer'deki evinde hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan ortağı Mikail Malkoçoğlu, olay günü yaşananları ve sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesini paylaştı.
MasterChef yarışmasını 2021 yılında kazanarak tanınan şef Eren Kaşıkçı'nın hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Kilyos'taki evinde yalnız yaşayan 37 yaşındaki Kaşıkçı, dün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Yakınlarının uzun süre kendisine ulaşamaması üzerine durum ekiplere bildirildi. Eve giden ekipler, Kaşıkçı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Soruşturma kapsamında elde edilen ilk bilgiler arasında, Eren Kaşıkçı'nın ilaçlarına ulaşmaya çalıştığı sırada yaşamını yitirmiş olabileceği yönünde değerlendirmelerin bulunduğu öğrenildi. Ancak ölüm nedenine ilişkin resmi açıklamanın Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporun ardından netleşeceği belirtildi.
CANSIZ BEDENİNİ BULAN ARKADAŞI KONUŞTU
Eren Kaşıkçı'nın yakın arkadaşı Mikail Malkoçoğlu, yaşanan süreci anlattı.
Malkoçoğlu, "Telefonla ulaşılamayınca eşi de kendisine ulaşamamış. Bize haber verdi. Biz de evine gittik. Eve girdiğimizde cansız bedeniyle karşılaştık." ifadelerini kullandı.
Sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesine de değinen Malkoçoğlu, "Sağlık ekipleri ilk geldiğinde ilk izlenimleri kalp krizi olduğu yönündeydi. Kesin sonuç Adli Tıp Kurumu raporundan sonra belli olacak." dedi.
"İYİLİKLE YARIŞIYORDU"
Yakın arkadaşının yardımsever kişiliğini anlatan Malkoçoğlu, Eren Kaşıkçı'nın ihtiyaç sahiplerine destek olmak için büyük çaba gösterdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Dünyada tanıdığım en iyi insanlardan biriydi. İyilikle yarışıyordu, herkese elini uzatıyordu. Tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşıyordu. Afrika'ya giderek oradaki insanlara yemek yaptı. Hayatımda gördüğüm en iyiliksever insanlardan biriydi. Yapacak bir şey yok, takdiri ilahi. Kardeşimizin emanetlerine sahip çıkacağız."