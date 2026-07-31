MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın arkadaşı olay gününü anlattı

Sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesine de değinen Malkoçoğlu, "Sağlık ekipleri ilk geldiğinde ilk izlenimleri kalp krizi olduğu yönündeydi. Kesin sonuç Adli Tıp Kurumu raporundan sonra belli olacak." dedi.

Malkoçoğlu, "Telefonla ulaşılamayınca eşi de kendisine ulaşamamış. Bize haber verdi. Biz de evine gittik. Eve girdiğimizde cansız bedeniyle karşılaştık." ifadelerini kullandı.

"İYİLİKLE YARIŞIYORDU"

Yakın arkadaşının yardımsever kişiliğini anlatan Malkoçoğlu, Eren Kaşıkçı'nın ihtiyaç sahiplerine destek olmak için büyük çaba gösterdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada tanıdığım en iyi insanlardan biriydi. İyilikle yarışıyordu, herkese elini uzatıyordu. Tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşıyordu. Afrika'ya giderek oradaki insanlara yemek yaptı. Hayatımda gördüğüm en iyiliksever insanlardan biriydi. Yapacak bir şey yok, takdiri ilahi. Kardeşimizin emanetlerine sahip çıkacağız."