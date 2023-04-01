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Türkiye’yi ağlatan buluşma: “Mucize bebek” annesine kavuştu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz altından 128 saat sonra çıkarılan "Mucize Bebek" olarak bilinen ve hemşirelerin Gizem adını verdiği 3,5 aylık Vetin Begdaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından 54 gün sonra Adana'da annesine teslim edildi. Bebeğin babası ve iki erkek kardeşinin hayatını kaybettiği öğrenildi. İşte Türkiye'yi ağlatan o buluşma...

Giriş Tarihi: 01.04.2023 14:17 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 14:17
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Türkiye’yi ağlatan buluşma: “Mucize bebek” annesine kavuştu

Bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, yapılan çalışmayla 2 aylık kız bebeği, 128 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı. Mucize bebek helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne getirildi.

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Türkiye’yi ağlatan buluşma: “Mucize bebek” annesine kavuştu

5 gün boyunca enkaz altında kalan ve yüzünde çizik dahi oluşmayan bebek, doktorların ve hemşirelerin gözdesi oldu. Hemşireler ve gönüllüler tarafından gözleri gibi bakılan bebek biberonla beslendi. Bebek daha sonra Cumhurbaşkanlığının uçağıyla Ankara'ya götürüldü.

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Türkiye’yi ağlatan buluşma: “Mucize bebek” annesine kavuştu

ÖZEL UÇAKLA ANKARA'DAN ADANA'YA GETİRİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı refakatçisiz çocukların bulunması çalışmaları kapsamında gelen ihbarları değerlendirdi.

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Türkiye’yi ağlatan buluşma: “Mucize bebek” annesine kavuştu

Sabah'ın haberine göre, yapılan incelemeler sonrasında aileyle iletişime geçen Bakanlık, aileden ve bebekten alınan DNA örneğinde uyuşma sağlandığını tespit etti. Bu doğrultuda Gizem bebeğin ailesiyle kavuşması için hızlıca harekete geçen Bakanlık, bebeği Ankara'dan özel uçakla Adana'ya götürdü.

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Türkiye’yi ağlatan buluşma: “Mucize bebek” annesine kavuştu

Adana'da Gizem bebeği Bakan Derya Yanık karşıladı. Bakan Yanık, Gizem bebeği Adana Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden anne Yasemin Begdaş'a teslim etti.