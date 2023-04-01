01 Nisan 2023, Cumartesi
Türkiye'nin dört bir yanından getirildi! Yerli yabancı herkes inceleme yapıyor
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Fakültesi'ndeki 'Prof. Dr. Salih Doğramacı Memeli Hayvanlar Koleksiyonu'nda Türkiye'deki memeli türlerinin yüzde 70'i temsil ediliyor. Yaklaşık 53 yıllık bir birikim olduğunu belirten öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk Kefelioğlu, "Bu koleksiyon, Anadolu'da yaşamış tüm memeli hayvanların gelecek nesillere aktarılması ve dünya bilimine katkı sağlamak açısından önemli bir bilimsel çalışmadır" dedi.
Giriş Tarihi: 01.04.2023 13:11
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