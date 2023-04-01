Türkiye’nin dört bir yanından getirildi! Yerli yabancı herkes inceleme yapıyor

TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 160 MEMELİ TÜRÜ VAR

Prof. Dr. Salih Doğramacı Memeli Hayvanlar Koleksiyonu'nun Türkiye'nin en büyük memeli hayvan koleksiyonu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Haluk Kefelioğlu, "Müzeler daha büyük alanlar olduğu için üniversitemiz müze yapma hazırlığında. Eğer bu gerçekleşirse koleksiyonumuz müze olarak sergilenecek. Türkiye memelilerinin yaklaşık 160 türü var. Buna denizlerde yaşayanlar da dahildir. İçerisinde bulunduğumuz müze, bu anlamda Türkiye'nin en büyük müzesidir. Burada yaklaşık 100 memeli hayvan türü vardır. Türkiye memelilerinin yüzde 70'ini temsil edebilecek kadar örneğimiz var. Bu tip koleksiyonlar, müzeler biyoçeşitlilik bakımından oldukça önemli. Avrupalıların deyimiyle Anadolu, bir kıta özelliği taşıyor. Bunun gerekçesi de buradaki tür çeşitliliğinin fazlalığıdır." dedi.