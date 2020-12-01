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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan Afrika yaban kedisi ele geçirildi! O ilde Savannah şoku Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan Afrika yaban kedisi ele geçirildi! O ilde Savannah şoku
Fiyatı 70 ila 150 bin TL arasında değişen Afrika yaban kedisi Savannah, kaçak yollarlar Türkiye'ye sokuldu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya'da bir evde bulunan Afrika yaban kedisi Savannah'ı ele geçirdi.
Giriş Tarihi: 01.12.2020 12:55 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 12:57
Türkiye'ye kaçak yollarla sokulduğu ortaya çıkan Afrika yaban kedisi Savannah, Sakarya'da ele geçirildi. Fiyatı 70 ila 150 bin TL arasında olduğu belirtilen Savannah'ın sahibine adli işlem uygulacağı belirtildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sakarya'da ele geçirilen Afrika yaban kedisi Savannah, Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli ile Kocaeli Belediyesi Ormanya Tabiat Parkı görevlilerince koruma altına alındı.
HAYVANAT BAHÇESİNE GÖTÜRÜLDÜ
Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli ile Kocaeli Belediyesi Ormanya Tabiat Parkı görevlilerince koruma altına alınan kedi, Kocaeli Darıca Hayvanat Bahçesine götürüldü.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin korunması için yasadışı yollardan ithal ve ticaretini yapan şahıslara karşı göz açtırmıyor. Bu kapsamda jandarma ekiplerince, Sapanca ilçesinde bir şahsın ülkeye yasadışı yollardan yasak vahşi kedi getirdiği bilgisine ulaşıldı.
Harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda; Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türleri Sözleşmesi (CİTES) hükümlerine uygun izin belgesi olmadan yasadışı yollardan ülkeye sokulduğu belirlenen 'Savannah' cinsi Afrika Vahşi Kedisi ele geçirildi.