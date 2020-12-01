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Haberler Galeri Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan Afrika yaban kedisi ele geçirildi! O ilde Savannah şoku

Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan Afrika yaban kedisi ele geçirildi! O ilde Savannah şoku

Fiyatı 70 ila 150 bin TL arasında değişen Afrika yaban kedisi Savannah, kaçak yollarlar Türkiye'ye sokuldu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya'da bir evde bulunan Afrika yaban kedisi Savannah'ı ele geçirdi.

Giriş Tarihi: 01.12.2020 12:55 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 12:57
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Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan Afrika yaban kedisi ele geçirildi! O ilde Savannah şoku

Türkiye'ye kaçak yollarla sokulduğu ortaya çıkan Afrika yaban kedisi Savannah, Sakarya'da ele geçirildi. Fiyatı 70 ila 150 bin TL arasında olduğu belirtilen Savannah'ın sahibine adli işlem uygulacağı belirtildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan Afrika yaban kedisi ele geçirildi! O ilde Savannah şoku

Sakarya'da ele geçirilen Afrika yaban kedisi Savannah, Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli ile Kocaeli Belediyesi Ormanya Tabiat Parkı görevlilerince koruma altına alındı.

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Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan Afrika yaban kedisi ele geçirildi! O ilde Savannah şoku

HAYVANAT BAHÇESİNE GÖTÜRÜLDÜ

Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli ile Kocaeli Belediyesi Ormanya Tabiat Parkı görevlilerince koruma altına alınan kedi, Kocaeli Darıca Hayvanat Bahçesine götürüldü.

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Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan Afrika yaban kedisi ele geçirildi! O ilde Savannah şoku

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin korunması için yasadışı yollardan ithal ve ticaretini yapan şahıslara karşı göz açtırmıyor. Bu kapsamda jandarma ekiplerince, Sapanca ilçesinde bir şahsın ülkeye yasadışı yollardan yasak vahşi kedi getirdiği bilgisine ulaşıldı.

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Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan Afrika yaban kedisi ele geçirildi! O ilde Savannah şoku

Harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda; Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türleri Sözleşmesi (CİTES) hükümlerine uygun izin belgesi olmadan yasadışı yollardan ülkeye sokulduğu belirlenen 'Savannah' cinsi Afrika Vahşi Kedisi ele geçirildi.