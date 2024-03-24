Türkiye'nin Yemek Haritası 2023'te Değişti! Sofraların Şampiyonu Belli Oldu!

2023 yılında online yemek siparişi platformlarının verilerine göre belirlenen en çok sipariş edilen ürünler, yeme içme trendlerinin ve tüketicilerin tercihlerinin önemli bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Bu liste, beslenme alışkanlıklarının ve tatların nasıl değiştiğini anlamak adına önemli bir kılavuz niteliğinde. Geleneksel lezzetlerin yanı sıra sağlıklı ve vegan seçeneklerin de artan ilgi görmesi, sağlıklı yaşam trendinin hala güçlü olduğunu gösteriyor.

Giriş Tarihi: 24.03.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 09:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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