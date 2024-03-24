Fatih Terim Fonu vurgununda yeni detay! Seçil Erzan’dan karşı atak

"MÜVEKKİLİM BU İŞİN MAĞDURU"

"Öyle bir algı oluşturulmuş ki, müvekkilim sanki tüm bunları kendisi yapmış. Ancak dosyayı aldığım ilk andan itibaren müvekkilime dediğim şey, suçun faili olmadığı. Müvekkilim suçsuz ve beraat etmesi gerekiyor. Hatta bu işin mağduru. Bu da şahsi fikrim değil. Dolandırıcılık olarak nitelendirilen bu suçun hangi şartlarda oluşacağını, nasıl işlenebileceğini Yargıtay tanımlamış. Yargıtay'da da, müvekkilin üzerine atılı suçun işlenebilmesi için öncelikle özel kastın olması gerekiyor. Yani dolandırıcılık işlemini baştan kabul etmesi gerekiyor ve hareket ederken bu kasıtla yola çıkması gerekiyor. Biz de diyoruz ki, bu kasıtla yola çıkmamış. Bu tefeciler baskı ve şiddetle müvekkilin iradesini kırarak mecbur bırakmışlar. Müvekkilimiz kaçırılmış, evine gelinmiş, hakaretler edilmiş, zorla kolundaki saati alınmış, psikolojik zorbalık görmüş, masasının üzerine mermi konulmuş, annesiyle tehdit edilmiş."