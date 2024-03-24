24 Mart 2024, Pazar
Fatih Terim Fonu vurgununda yeni detay! Seçil Erzan'dan karşı atak
İçlerinde eski futbolcu ve teknik direktör Arda Turan'ın da olduğu ünlü isimleri "özel fon" vurgunu yalanıyla milyonlarca dolar dolandıran bankacı Seçil Erzan'dan karşı atak geldi. Erzan, bir avukatla daha anlaşarak Kuzeni Tanın Yılmaz hakkında yağma ve tehdit Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir ile Türkay Gümülcineli hakkında ise tefecilik, hakaret ve tehdit iddiasıyla suç duyurusunda bulunacak.
Giriş Tarihi: 24.03.2024 08:19
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