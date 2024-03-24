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Fatih Terim Fonu vurgununda yeni detay! Seçil Erzan'dan karşı atak

İçlerinde eski futbolcu ve teknik direktör Arda Turan'ın da olduğu ünlü isimleri "özel fon" vurgunu yalanıyla milyonlarca dolar dolandıran bankacı Seçil Erzan'dan karşı atak geldi. Erzan, bir avukatla daha anlaşarak Kuzeni Tanın Yılmaz hakkında yağma ve tehdit Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir ile Türkay Gümülcineli hakkında ise tefecilik, hakaret ve tehdit iddiasıyla suç duyurusunda bulunacak.

Giriş Tarihi: 24.03.2024 08:19
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Fatih Terim Fonu vurgununda yeni detay! Seçil Erzan’dan karşı atak

Yüksek gelir vaadiyle aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiyi dolandırma ithamıyla tutuklu yargılanan Seçil Erzan, bir avukatla daha anlaştı.

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Fatih Terim Fonu vurgununda yeni detay! Seçil Erzan’dan karşı atak

Erzan'ın dosyalarına bundan sonra Nazlı Nadide Karaaslan'ın yanı sıra Bülent Aybirdi de bakacak.

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Fatih Terim Fonu vurgununda yeni detay! Seçil Erzan’dan karşı atak

Milliyet'te yer alan habere göre, Aybirdi'nin ilk işi ise Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ve eşi Merve Yılmaz hakkında hakaret, yağma ve tehdit Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir ile Türkay Gümülcineli hakkında ise tefecilik, hakaret ve tehdit iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmak oldu.

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Fatih Terim Fonu vurgununda yeni detay! Seçil Erzan’dan karşı atak

Erzan'ın yeni avukatı Bülent Aybirdi yapılan suç duyurularıyla ilgili şunları aktardı:

"Türkay Gümülcineli hakkında suç duyurusunda bulunduk, bir de hukuk davası açtık. Müvekkilimizin Bozcaada'daki evini sahte evraklarla üstüne geçirdiği için ipoteğin iptali davası açtık. Bu isimler dışında elimizde yeterli somut deliller ulaştıkça, yeterli doneler toplandıkça diğer tefeciler hakkında suç duyurularımızı yapacağız. Müvekkilimizin bu duruma gelmesine neden olan herkes hesap verecek."

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Fatih Terim Fonu vurgununda yeni detay! Seçil Erzan’dan karşı atak

"MÜVEKKİLİM BU İŞİN MAĞDURU"

"Öyle bir algı oluşturulmuş ki, müvekkilim sanki tüm bunları kendisi yapmış. Ancak dosyayı aldığım ilk andan itibaren müvekkilime dediğim şey, suçun faili olmadığı. Müvekkilim suçsuz ve beraat etmesi gerekiyor. Hatta bu işin mağduru. Bu da şahsi fikrim değil. Dolandırıcılık olarak nitelendirilen bu suçun hangi şartlarda oluşacağını, nasıl işlenebileceğini Yargıtay tanımlamış. Yargıtay'da da, müvekkilin üzerine atılı suçun işlenebilmesi için öncelikle özel kastın olması gerekiyor. Yani dolandırıcılık işlemini baştan kabul etmesi gerekiyor ve hareket ederken bu kasıtla yola çıkması gerekiyor. Biz de diyoruz ki, bu kasıtla yola çıkmamış. Bu tefeciler baskı ve şiddetle müvekkilin iradesini kırarak mecbur bırakmışlar. Müvekkilimiz kaçırılmış, evine gelinmiş, hakaretler edilmiş, zorla kolundaki saati alınmış, psikolojik zorbalık görmüş, masasının üzerine mermi konulmuş, annesiyle tehdit edilmiş."