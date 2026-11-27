Türkiye'nin trafik karnesi belli oldu! En çok trafik cezası yazılan şehir şaşırttı

Türkiye'nin trafik karnesi yayımlandı. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının en fazla yaşandığı iller belli olurken sürücü başına düşen trafik cezası oranları da dikkat çekti. Peki, en fazla trafik kazası hangi şehirde yaşandı? Sürücüler en çok hangi kuralları ihlal etti? İşte Türkiye'nin trafik karnesi...

TÜRKİYE'NİN TRAFİK KARNESİ BELLİ OLDU Türkiye'nin trafik karnesinde ölümlü ve yaralanmalı kazaların illere göre dağılımı, sürücü kusurları ve trafik cezası oranları dikkat çekti.

KAZA SAYISINDA İSTANBUL ZİRVEDE Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında İstanbul, 19 bin 959 kazayla ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki kaza sayısı, ikinci sıradaki Ankara'nın yaklaşık 2,5 katı oldu. TÜRKİYE'NİN TRAFİK KARNESİ AÇIKLANDI

ANKARA VE İZMİR TAKİP ETTİ Ankara 8 bin 311 kazayla ikinci, İzmir ise 6 bin 978 kazayla üçüncü sırada yer aldı. Antalya, Bursa, Konya ve Mersin de listede öne çıkan diğer iller oldu.

EN BÜYÜK KUSUR SÜRÜCÜLERDE Ölümle veya yaralanmayla sonuçlanan trafik kazalarında en fazla kusurun sürücülerden kaynaklandığı belirlendi. Sürücüleri yayalar ve yolcular izledi.