28 Eylül 2024, Cumartesi
Türkiye’nin il haritası yenileniyor: TÜİK 30 km farkla 82. il detayını verdi
Türkiye'nin il sayısının artabileceği yönündeki tartışmalar yeniden gündemde. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, belirli nüfus ve mesafe kriterlerini sağlayan bazı ilçelerin il olabileceği konuşuluyor. "100 bin nüfus ve 30 kilometre uzaklık" şartını karşılayan 24 ilçenin bu koşulları sağladığı belirtilirken, Türkiye haritasında yeni illerin yer alabileceği ihtimali öne çıktı. Bu gelişme, "Türkiye'nin il sayısı 105'e mi çıkıyor?" sorusunu yeniden akıllara getirdi.
Giriş Tarihi: 28.09.2024 14:13 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 14:13