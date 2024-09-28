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Haberler Galeri Türkiye’nin il haritası yenileniyor: TÜİK 30 km farkla 82. il detayını verdi

Türkiye’nin il haritası yenileniyor: TÜİK 30 km farkla 82. il detayını verdi

Türkiye'nin il sayısının artabileceği yönündeki tartışmalar yeniden gündemde. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, belirli nüfus ve mesafe kriterlerini sağlayan bazı ilçelerin il olabileceği konuşuluyor. "100 bin nüfus ve 30 kilometre uzaklık" şartını karşılayan 24 ilçenin bu koşulları sağladığı belirtilirken, Türkiye haritasında yeni illerin yer alabileceği ihtimali öne çıktı. Bu gelişme, "Türkiye'nin il sayısı 105'e mi çıkıyor?" sorusunu yeniden akıllara getirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.09.2024 14:13 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 14:13
Türkiye’nin il haritası yenileniyor: TÜİK 30 km farkla 82. il detayını verdi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) il olma potansiyeli taşıyan ilçelere yönelik açıkladığı kriterler, uzun süredir tartışılan "yeni iller" konusunu yeniden alevlendirdi. İlçe statüsünden çıkıp il olabilmenin önündeki temel koşulların yalnızca ekonomik göstergelerle sınırlı olmadığı, eğitimden ulaşım altyapısına, sosyal hizmetlerden toplumsal yapıya kadar geniş bir değerlendirme yapıldığı belirtiliyor. Ancak dikkat çeken asıl şartlar, 100 bin nüfusa ulaşmak ve il merkezine en az 30 kilometre mesafede olmak.

TÜİK'in "100 Bin Nüfus ve 30 KM Mesafe" Kriterlerine Uygun İlçeler:

Türkiye’nin il haritası yenileniyor: TÜİK 30 km farkla 82. il detayını verdi

Kahta, Adıyaman - Nüfus: 120.378

Türkiye’nin il haritası yenileniyor: TÜİK 30 km farkla 82. il detayını verdi

Polatlı, Ankara - Nüfus: 122.424

Türkiye’nin il haritası yenileniyor: TÜİK 30 km farkla 82. il detayını verdi

Bandırma, Balıkesir - Nüfus: 149.469

Edremit, Balıkesir - Nüfus: 121.437

Türkiye’nin il haritası yenileniyor: TÜİK 30 km farkla 82. il detayını verdi

Ergani, Diyarbakır - Nüfus: 126.824