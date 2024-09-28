Türkiye’nin il haritası yenileniyor: TÜİK 30 km farkla 82. il detayını verdi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) il olma potansiyeli taşıyan ilçelere yönelik açıkladığı kriterler, uzun süredir tartışılan "yeni iller" konusunu yeniden alevlendirdi. İlçe statüsünden çıkıp il olabilmenin önündeki temel koşulların yalnızca ekonomik göstergelerle sınırlı olmadığı, eğitimden ulaşım altyapısına, sosyal hizmetlerden toplumsal yapıya kadar geniş bir değerlendirme yapıldığı belirtiliyor. Ancak dikkat çeken asıl şartlar, 100 bin nüfusa ulaşmak ve il merkezine en az 30 kilometre mesafede olmak.

TÜİK'in "100 Bin Nüfus ve 30 KM Mesafe" Kriterlerine Uygun İlçeler: