Grip ve soğuk algınlığına karşı bağışıklığınızı güçlendirin! İşte, savunma mekanizmasını güçlendiren besinler…

Antienflamatuar ve Antiviral Güçlü Gıdalar

Zencefil, antienflamatuar özellikleriyle bilinen güçlü bir besindir. Zencefil çayı, boğaz ağrısını hafifletir, vücut ısısını dengeler ve soğuk algınlığı belirtilerini hafifletmeye yardımcı olur. Sarımsak ise doğal bir antibiyotik olarak görev yapar. İçerdiği allicin maddesi sayesinde enfeksiyonlara karşı güçlü bir koruma sağlar ve bağışıklık sistemini destekler.

Zerdeçal da özellikle içerdiği kurkumin bileşiği ile dikkat çeker. Kurkumin, antioksidan ve antienflamatuar etkileriyle bağışıklığı güçlendirir ve hastalıklara karşı direnci artırır.