Grip ve soğuk algınlığına karşı bağışıklığınızı güçlendirin! İşte, savunma mekanizmasını güçlendiren besinler…

Vitamini Deposu Meyve ve Sebzeler ile Bağışıklığınızı Koruyun

C vitamini, bağışıklık sistemini destekleyen en önemli vitaminlerden biridir. Özellikle portakal, mandalina, limon, kivi ve çilek gibi C vitamini bakımından zengin meyveler grip ve soğuk algınlığına karşı vücudunuzu korumada etkili olabilir. Ayrıca, kırmızı biber, brokoli ve ıspanak gibi sebzeler de C vitamini deposu olarak öne çıkar. Bu besinler, antioksidan özellikleriyle vücudu serbest radikallere karşı korur ve bağışıklık sistemini destekler.