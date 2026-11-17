MGM'nin 16 Kasım saat 18.00 ile 17 Kasım saat 06.00 arasındaki ölçümlerine göre, Türkiye genelinde en düşük hava sıcaklığı Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Doğu Anadolu Gözlemevi'nde sıfırın altında 11,2 derece olarak kaydedildi.