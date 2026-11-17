Türkiye'nin en soğuk yeri açıklandı! Zirvede o il var
Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte birçok noktada termometreler sıfırın altını gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin en soğuk noktası Erzurum'un Palandöken ilçesinde bulunan Doğu Anadolu Gözlemevi oldu.
MGM'nin 16 Kasım saat 18.00 ile 17 Kasım saat 06.00 arasındaki ölçümlerine göre, Türkiye genelinde en düşük hava sıcaklığı Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Doğu Anadolu Gözlemevi'nde sıfırın altında 11,2 derece olarak kaydedildi.
Erzurum'u sıfırın altında 9,5 dereceyle Rize'nin İkizdere ilçesindeki Ovit ve sıfırın altında 9 dereceyle Ardahan'ın Çıldır ilçesi takip etti.
Aynı ölçüm aralığında Türkiye'nin en sıcak noktası ise 19,6 dereceyle Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu açıkları oldu.
DOĞU ANADOLU'DA TERMOMETRELER SIFIRIN ALTINA İNDİ
Dondurucu soğukların etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok merkezde sıfırın altında sıcaklıklar ölçüldü.
Bölgede kaydedilen diğer düşük sıcaklık değerleri şöyle:
- Erzurum, İspir/Ulutaş: -8,8 derece
- Ağrı, Eleşkirt/Yayladüzü beldesi: -8,4 derece
- Erzurum, Yakutiye/Erzurum Havalimanı: -8,3 derece
- Erzurum, Tekman/Hacıömer köyü: -8,3 derece
- Erzurum, Aziziye: -8,1 derece
- Kars, Sarıkamış: -7,9 derece
- Ardahan, Merkez/Yalnızçam Kayak Merkezi: -7,5 derece
- Kars, Selim: -7,5 derece
- Ardahan, Göle: -7,4 derece