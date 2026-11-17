Asker arkadaşından aldığı tek tohumla 180 kişilik köyün kaderini değiştirdi!

Bilecik'in merkeze bağlı Başköy köyünde yaşayan Bulgaristan göçmeni merhum İsa Dönerkaya'nın tam 95 yıl önce Trabzon'daki asker arkadaşından hatıra alıp cebine koyduğu tek bir cennet hurması tohumu, bugün koca bir köyün geçim kaynağına dönüştü. 1930 yılından bu yana dededen toruna aktarılan asırlık üretim serüveniyle yılda yaklaşık bin ton hasat elde eden köylüler, metropollere tonlarca ürün sevk ederken, köyün kaderini değiştiren İsa Dede'nin hatırası ise köy kadınlarının kurduğu bahçede yaşatılıyor.

Ailesiyle 12 yaşındayken Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden İsa Dönerkaya, Trabzon'da askerlik yaptığı dönemde tanıştığı bir arkadaşından Karadeniz Bölgesi'ne has olarak bilinen hurmanın tohumunu aldı. Tezkeresinin ardından cebine koyduğu tohumla Bilecik'in merkeze bağlı Başköy köyüne gelen Dönerkaya, burada tohumu tarlaya ekti. Bu ekimle başlayan ve 1930'dan bu yana devam eden süreçte dededen toruna aktarılan hurma üretimi, bugün çevre illere de pazarlanan bir mahsule dönüştü.

Bilecik-Bozüyük kara yolunun kenarındaki yemyeşil ormanların içinde yaklaşık 180 kişinin yaşadığı köyün halkı, hurmadan kazandıklarıyla geçiniyor. 1985'te vefat eden ve mezarı Eskişehir'de bulunan İsa Dönerkaya'nın anısı ise; köyde faaliyet gösteren Baştacı Kadınlar Derneğince tel örgüyle çevrilip fotoğrafı asılan bahçede yaşatılıyor.

"TÜRKİYE'NİN TEK İLAÇSIZ MEYVESİDİR"

Köyde Trabzon hurması üreticiliği yapan Sami Diyar, bu sene mahsulün güzel olduğunu anlatarak, "Bu meyve Türkiye'nin tek ilaçsız meyvesidir. Trabzon hurması denilen meyvenin tohumunu İsa dedemiz 95 yıl önce Trabzon'dan askerden gelirken getirmiş. Sonra buralara dikmiş ve o gün bugündür bu meyve burada yetişir. Burada köyde bir bahçeye hurmayı getiren İsa Dede'nin adı verildi. Orada onu da anıyor herkes" dedi.