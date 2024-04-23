Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Bakın ilk sıradaki şehir neresiymiş…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ortalama yaşam süresi 78,3 olarak belirlendi. Kadınların yaşam süresinin erkeklere göre ortalama 5,5 yıl daha uzun olduğu raporlanırken, kadınların ortalama yaşam süresi 81,1 ve erkeklerinki 75,6 olarak saptandı. İl bazında yapılan araştırmalarda ise, en yüksek ortalama yaşam süresine sahip olan şehir de belli oldu. İşte Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri...