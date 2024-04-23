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Haberler Galeri Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Bakın ilk sıradaki şehir neresiymiş…

Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Bakın ilk sıradaki şehir neresiymiş…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ortalama yaşam süresi 78,3 olarak belirlendi. Kadınların yaşam süresinin erkeklere göre ortalama 5,5 yıl daha uzun olduğu raporlanırken, kadınların ortalama yaşam süresi 81,1 ve erkeklerinki 75,6 olarak saptandı. İl bazında yapılan araştırmalarda ise, en yüksek ortalama yaşam süresine sahip olan şehir de belli oldu. İşte Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 16:01
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Türkiye’nin en sağlıklı şehri açıklandı! Bakın ilk sıradaki şehir neresiymiş…

TÜİK tarafından yapılan açıklama ile Türkiye'nin en sağlıklı 10 şehir belirlendi. İşte birinci sıradaki il...

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Türkiye’nin en sağlıklı şehri açıklandı! Bakın ilk sıradaki şehir neresiymiş…

1- MUĞLA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 84,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,7

Ortalama: 80,7

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Türkiye’nin en sağlıklı şehri açıklandı! Bakın ilk sıradaki şehir neresiymiş…

2- OSMANİYE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,1

Ortalama: 78,5

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Türkiye’nin en sağlıklı şehri açıklandı! Bakın ilk sıradaki şehir neresiymiş…

3- KİLİS

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 78,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 73,5

Ortalama: 76,1

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Türkiye’nin en sağlıklı şehri açıklandı! Bakın ilk sıradaki şehir neresiymiş…

4- KARABÜK

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2

Ortalama: 79,1