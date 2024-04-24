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Haberler Galeri Komodo ejderi yaşlı atı canlı canlı yedi 🐎 Vahşi doğanın acımasızı dehşete düşürdü

Komodo ejderi yaşlı atı canlı canlı yedi 🐎 Vahşi doğanın acımasızı dehşete düşürdü

Vahşi doğanın en acımasız hayvanları arasında yer alan komodo ejderinin yaşlı atı canlı canlı yemesi görenleri dehşete düşürdü. Ormanlık alanda ata saldıran komodo ejderleri yaşlı ve güçsüz olan atı avladı. Önce bacaklarını yaralayan komodo ejderleri daha sonra karın bölgesine saldırdı.

Giriş Tarihi: 24.04.2024 08:17 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 08:18
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Komodo ejderi yaşlı atı canlı canlı yedi 🐎 Vahşi doğanın acımasızı dehşete düşürdü

Vahşi doğanın korkunç yüzünü gözler önüne seren bir video sosyal medyayı salladı. Acımasız komodo ejderlerinin at avı sosyal medyayı salladı.

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Komodo ejderi yaşlı atı canlı canlı yedi 🐎 Vahşi doğanın acımasızı dehşete düşürdü

Ormanlık alanda at avlayan komodo ejderleri avının önce ayaklarını ısırıp güçsüz düşmelerini sağladı.

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Komodo ejderi yaşlı atı canlı canlı yedi 🐎 Vahşi doğanın acımasızı dehşete düşürdü

Ayağından yaralı olan at daha sonra fazla mücade edemedi ve komodo ejderlerine av oldu.

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Komodo ejderi yaşlı atı canlı canlı yedi 🐎 Vahşi doğanın acımasızı dehşete düşürdü

O anlar ise böyle görüntülendi.

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Komodo ejderi yaşlı atı canlı canlı yedi 🐎 Vahşi doğanın acımasızı dehşete düşürdü