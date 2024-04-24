Komodo ejderi yaşlı atı canlı canlı yedi 🐎 Vahşi doğanın acımasızı dehşete düşürdü

Vahşi doğanın en acımasız hayvanları arasında yer alan komodo ejderinin yaşlı atı canlı canlı yemesi görenleri dehşete düşürdü. Ormanlık alanda ata saldıran komodo ejderleri yaşlı ve güçsüz olan atı avladı. Önce bacaklarını yaralayan komodo ejderleri daha sonra karın bölgesine saldırdı.

Giriş Tarihi: 24.04.2024 08:17 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 08:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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