ALTININ BİRİKEBİLECEĞİ NOKTALARI TESPİT EDİYOR Aydın, arazi çalışmalarında özellikle ot kökleri ve çöplerin biriktiği noktaları incelediklerini belirterek, bu bölgelerde yapılan taramalarda yeterli miktarda altın tespit edilmesi halinde çalışmaya başladıklarını anlattı.

"Ot kökleri, çöplerin biriktiği noktalar altının çökelip birikme yaptığı yerler olabiliyor. Oralarda metre metre taramalar yapıyoruz. Her kürekte 5 parça ve üzerinde altın buluyorsak orada metrekare bazında en kötü 0,10-0,20 gramlık bir altın miktarı tespit ediyoruz. Buna göre arkadaşlarla oturup çalışıp çalışmayacağımıza karar veriyoruz" diye konuştu.

"BURSA, İNEGÖL VE ORHANELİ DAHA DEĞERLİ BÖLGELER"

Türkiye'deki jeolojik yapının bazı bölgelerde altın çıkarma açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Aydın, özellikle Bursa ve çevresine dikkat çekti. Aydın, "Jeolojik olarak çok verimli bölgeler var. Türkiye'de altın çok ancak arama çalışmaları kısıtlı. Genellikle Bursa, İnegöl ve Orhaneli bölgelerinin altın konusunda potansiyelini daha değerli görüyorum. Oralarda daha rahat altın çıkartabilirsiniz" diye konuştu.