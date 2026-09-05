Türkiye'nin derelerinde altın arıyor! 3 ilçeyi gösterdi
Bursa'da 15 yaşında çocukluk merakıyla başladığı doğada altın arama işini profesyonel mesleğe dönüştüren Emre Aydın, dere yataklarında altın madenciliğine başladı. Karavanıyla Türkiye'yi gezerek yılda 1 kilograma yakın altın toplayan Aydın, kendi ürettiği makineleri dünyanın birçok ülkesine ihraç ederken kış aylarında ise Afrika'da dev altın tesisleri kuruyor.
Bursa'da 15 yaşında aile büyüklerinden öğrendiği altın arama işini zaman içerisinde profesyonelliğe dönüştüren Emre Aydın, yaklaşık 7 yıldır tam zamanlı olarak derelerde doğada oluşan altınları çıkartıyor. Çalışmalarını sürdüren Aydın, askerliği bırakarak hayatını altın aramaya adadı.
Çocukluk merakıyla başladığı işte kendisini zaman içerisinde geliştiren Aydın, ilk dönemlerde altının tozunu dahi bulmakta zorlandığını, ancak tecrübe kazandıkça günlük birkaç gram altın çıkarabilecek seviyeye ulaştığını söyledi.
"GÜNDE 3-4 GRAMIN ALTINA DÜŞMÜYORUZ"
Altın aramanın yalnızca makineyle yapılabilecek bir iş olmadığını belirten Aydın, öncelikle arazinin ve taşların tanınması gerektiğini ifade etti. Özellikle altını taşıyabilecek kuvars taşlarının ve derelerde altının birikebileceği noktaların doğru tespit edilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.
Aydın, "İlk zamanlarda başladığımızda bir gram değil, tozu bile zor buluyorduk. Ama zamanla kendimizi geliştire geliştire bu işte günlük 4-5 gram altın almaya başladık. Artık kurduğumuz makinelerden aldığımız altın 3-4 gramın aşağısına düşmüyor. Tabii bu tamamen çalışmaya ve araziye bağlı" dedi.
Yıllık ortalamalarının ise çalışma yoğunluğuna göre değiştiğini belirten Aydın, yaklaşık yarım kilogram ile 1 kilogram arasında altın elde edebildiklerini söyledi.