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Türkiye'nin derelerinde altın arıyor! 3 ilçeyi gösterdi

Giriş Tarihi:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bursa'da 15 yaşında çocukluk merakıyla başladığı doğada altın arama işini profesyonel mesleğe dönüştüren Emre Aydın, dere yataklarında altın madenciliğine başladı. Karavanıyla Türkiye'yi gezerek yılda 1 kilograma yakın altın toplayan Aydın, kendi ürettiği makineleri dünyanın birçok ülkesine ihraç ederken kış aylarında ise Afrika'da dev altın tesisleri kuruyor.

Türkiye'nin derelerinde altın arıyor! 3 ilçeyi gösterdi 1

Bursa'da 15 yaşında aile büyüklerinden öğrendiği altın arama işini zaman içerisinde profesyonelliğe dönüştüren Emre Aydın, yaklaşık 7 yıldır tam zamanlı olarak derelerde doğada oluşan altınları çıkartıyor. Çalışmalarını sürdüren Aydın, askerliği bırakarak hayatını altın aramaya adadı.

Türkiye'nin derelerinde altın arıyor! 3 ilçeyi gösterdi 2

Çocukluk merakıyla başladığı işte kendisini zaman içerisinde geliştiren Aydın, ilk dönemlerde altının tozunu dahi bulmakta zorlandığını, ancak tecrübe kazandıkça günlük birkaç gram altın çıkarabilecek seviyeye ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin derelerinde altın arıyor! 3 ilçeyi gösterdi 3

"GÜNDE 3-4 GRAMIN ALTINA DÜŞMÜYORUZ"
Altın aramanın yalnızca makineyle yapılabilecek bir iş olmadığını belirten Aydın, öncelikle arazinin ve taşların tanınması gerektiğini ifade etti. Özellikle altını taşıyabilecek kuvars taşlarının ve derelerde altının birikebileceği noktaların doğru tespit edilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin derelerinde altın arıyor! 3 ilçeyi gösterdi 4

Aydın, "İlk zamanlarda başladığımızda bir gram değil, tozu bile zor buluyorduk. Ama zamanla kendimizi geliştire geliştire bu işte günlük 4-5 gram altın almaya başladık. Artık kurduğumuz makinelerden aldığımız altın 3-4 gramın aşağısına düşmüyor. Tabii bu tamamen çalışmaya ve araziye bağlı" dedi.

Türkiye'nin derelerinde altın arıyor! 3 ilçeyi gösterdi 5

Yıllık ortalamalarının ise çalışma yoğunluğuna göre değiştiğini belirten Aydın, yaklaşık yarım kilogram ile 1 kilogram arasında altın elde edebildiklerini söyledi.

Türkiye'nin derelerinde altın arıyor! 3 ilçeyi gösterdi 6

ALTININ BİRİKEBİLECEĞİ NOKTALARI TESPİT EDİYOR
Aydın, arazi çalışmalarında özellikle ot kökleri ve çöplerin biriktiği noktaları incelediklerini belirterek, bu bölgelerde yapılan taramalarda yeterli miktarda altın tespit edilmesi halinde çalışmaya başladıklarını anlattı.

Türkiye'nin derelerinde altın arıyor! 3 ilçeyi gösterdi 7

"Ot kökleri, çöplerin biriktiği noktalar altının çökelip birikme yaptığı yerler olabiliyor. Oralarda metre metre taramalar yapıyoruz. Her kürekte 5 parça ve üzerinde altın buluyorsak orada metrekare bazında en kötü 0,10-0,20 gramlık bir altın miktarı tespit ediyoruz. Buna göre arkadaşlarla oturup çalışıp çalışmayacağımıza karar veriyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin derelerinde altın arıyor! 3 ilçeyi gösterdi 8

"BURSA, İNEGÖL VE ORHANELİ DAHA DEĞERLİ BÖLGELER"
Türkiye'deki jeolojik yapının bazı bölgelerde altın çıkarma açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Aydın, özellikle Bursa ve çevresine dikkat çekti. Aydın, "Jeolojik olarak çok verimli bölgeler var. Türkiye'de altın çok ancak arama çalışmaları kısıtlı. Genellikle Bursa, İnegöl ve Orhaneli bölgelerinin altın konusunda potansiyelini daha değerli görüyorum. Oralarda daha rahat altın çıkartabilirsiniz" diye konuştu.

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