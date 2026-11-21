Balat'ın fotoğraf kuyruğu oluşturan ikonik binası satışa çıktı: Fiyatı dudak uçuklattı
İstanbul Balat'ta yerli ve yabancı turistlerin önünde fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği tarihi yapı, 30 milyon lira bedelle satışa çıkarıldı. Uzun süredir bakımsız durumda olan ve dizi-film çekimleriyle de tanınan binanın gelecekte nasıl değerlendirileceği merak ediliyor.
İstanbul'un tarihi semti Balat'ta, turistlerin önünde fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği ikonik bina satışa çıkarıldı. Kendine özgü mimarisi ve dizi-film çekimlerinde kullanılan konumuyla tanınan yapı için 30 milyon lira istendi. Uzun süredir bakımsız durumda bulunan binanın gelecekte nasıl değerlendirileceği merak konusu oldu.
Fatih ilçesine bağlı Balat'ta, iki sokağın kesiştiği noktada yer alan yapı, mimarisiyle bölgenin dikkat çeken noktaları arasında bulunuyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen bina, yıllardır süren yıpranmış görüntüsüne rağmen fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor.
BALAT'IN EN ÇOK FOTOĞRAFLANAN YAPILARINDAN BİRİ
Araştırmacı ve arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, binanın Balat'ın en bilinen yapılarından biri olduğunu belirtti. Yapının Fener Rum Lisesi'nin ardından bölgenin en çok fotoğrafı çekilen binaları arasında yer aldığını ifade eden Yavaşçay, iki sokağın kesişimindeki konumu ve kendine özgü mimarisine dikkati çekti.
Binanın 1920'li yıllara ait haritalarda da görüldüğünü aktaran Yavaşçay, kesin yapım tarihinin bilinmediğini, Osmanlı'nın son dönemi veya Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilmiş olabileceğini söyledi.
Yaklaşık 245 metrekarelik alana yayılan yapının ön cephesinde küçük bir giriş kapısı bulunduğunu anlatan Yavaşçay, binanın uzun süredir boş olması nedeniyle yıprandığını kaydetti.
"KÜTÜPHANE, SERGİ ALANI YA DA MÜZE OLABİLİR"
Yavaşçay, yapının restore edilerek İstanbul'un kültür ve sanat hayatına kazandırılması gerektiğini belirterek, "İstanbul'da kültür ve sanata değer veren insanların burayı alıp restore ederek yeniden şehre kazandırması gerekiyor. Ben buranın kafe olmasından yana değilim. Kütüphane, sergi alanı ya da müze gibi kültür sanat faaliyetlerinin gerçekleştirileceği bir yere dönüştürülmesi çok daha anlamlı olur" ifadelerini kullandı.