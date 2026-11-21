DİZİ VE FİLM SAHNELERİYLE TANINDI

Balat'ta çekilen dizi ve filmlerde sık sık kullanılan bina, özellikle kovalamaca ve geçiş sahneleriyle hafızalara kazındı. İki sokağın birleştiği köşedeki konumu, yapıyı çekimlerde dikkat çeken noktalardan biri haline getirdi.

Bölgede yaşayan Sevil Bardak da yapının dizi ve film sahnelerinin ardından turistlerin ilgisini daha fazla çektiğini anlattı. Gün içinde çok sayıda kişinin binayı görmek ve çekilen sahneleri yeniden canlandırmak için geldiğini belirten Bardak, "Yerli ve yabancı turistler buraya gelip o sahneyi yeniden çekiyor. Gün içerisinde yüzlerce kez bu görüntülere şahit oluyoruz" dedi.

Bardak, geçmişte "Deli Yürek" dizisinin çekimleri sırasında bölgedeki çeşmenin bulunduğu noktaya set için bir çeşme yerleştirildiğini, çekimlerin ardından bunun orada kaldığını da aktardı.