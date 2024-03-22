Türkiye'den Vize İstemeyen Ülkeler Belli Oldu! Bavulunu Kapan Gidecek
AJet, son zamanlarda yurt içinde düzenlediği indirimli bilet kampanyalarının ardından bu kez yurt dışı uçuş yapacakları sevindiren bir haberle gündeme geldi. Hava yolu şirketi, yurt dışına ucuz bilet kampanyası başlattı.Haberi alan vatandaşlar, seçilen rotalarda vize gerekliliğini araştırmaya başladılar. Özellikle Azerbaycan, Bosna Hersek, ve İtalya gibi popüler destinasyonlara yapılacak seyahatlerde vize prosedürlerine ilişkin detayları öğrenmek, seyahat planlamalarını daha sağlam bir temele oturtmak adına önem kazanıyor.
Giriş Tarihi: 22.03.2024
12:38
Ajet, yurt içinde olduğu gibi bu kez yurt dışına da seyahat edecekleri sevindiren bir haberle gündeme geldi. Hava yolu şirketi, Bakü, Milano, Viyana, Zürih, Saray Bosna gibi çekici destinasyonlara ucuz bilet kampanyası düzenleyerek seyahatseverlere cazip fırsatlar sunuyor. Bu haberle birlikte, pek çok kişi seyahat planlarını gözden geçirerek bu fırsattan nasıl yararlanabileceklerini araştırmaya başladı.
Büyük bir havayolu şirketi, yolcularını heyecanlandıran yeni bir kampanya duyurdu. 22-24 Mart 2024 tarihleri arasında satın alınacak biletlerle, 31 Mart-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında dünyanın dört bir yanına uçuşlar sunuluyor. Kampanya, Türkiye'den yurt dışına 1 dolar + vergiler, yurt dışından Türkiye'ye ise 1 euro + vergilerden başlayan cazip fiyatlarla gerçekleştirilecek seyahatleri kapsıyor.
Kampanyanın Detayları
AJet tarafından yapılan açıklamaya göre, kampanya Türkiye çıkışlı ve varışlı direkt uçuşları içeriyor. Kuzey Kıbrıs hariç olmak üzere, bu özel teklif 50 bin koltuk için geçerli. Şirketin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, "Yurt dışına 1 USD'den başlayan fiyatlarla uçun. Belirlenen tarihler arasında avantajlı fiyatlarla biletinizi alın ve AJet'le unutulmaz şehirleri keşfedin," ifadelerine yer verildi.
Kalkış Noktası
Varış Noktası
Başlangıç Fiyatı
İstanbul Sabiha Gökçen
Amsterdam
1 USD
İstanbul Sabiha Gökçen
Bakü
1 USD
İstanbul Sabiha Gökçen
Basel
1 USD
İstanbul Sabiha Gökçen
Belgrad
1 USD
İstanbul Sabiha Gökçen
Brüksel
1 USD
İstanbul Sabiha Gökçen
Budapeşte
1 USD
İstanbul Sabiha Gökçen
Dubai
1 USD
İstanbul Sabiha Gökçen
Kopenhag
1 USD
İstanbul Sabiha Gökçen
Lyon
1 USD
İstanbul Sabiha Gökçen
Milano
1 USD
İstanbul Sabiha Gökçen
Paris
1 USD
İstanbul Sabiha Gökçen
Priştine
1 USD
İstanbul Sabiha Gökçen
Roma
1 USD
İstanbul Sabiha Gökçen
Saraybosna
1 USD
İstanbul Sabiha Gökçen
Tiflis
1 USD
İstanbul Sabiha Gökçen
Viyana
1 USD
İstanbul Sabiha Gökçen
Zürih
1 USD
Ankara
Bakü
1 USD
Ankara
Belgrad
1 USD
Ankara
Beyrut
1 USD
Ankara
Bişkek
1 USD
Ankara
Dubai
1 USD
Ankara
Paris
1 USD
Ankara
Viyana
1 USD
Adana
Beyrut
1 USD
İzmir
Belgrad
1 USD
Kalkış Noktası
Varış Noktası
Başlangıç Fiyatı
Amsterdam
İstanbul Sabiha Gökçen
1 EUR
Bakü
İstanbul Sabiha Gökçen
1 EUR
Basel
İstanbul Sabiha Gökçen
1 EUR
Belgrad
İstanbul Sabiha Gökçen
1 EUR
Brüksel
İstanbul Sabiha Gökçen
1 EUR
Budapeşte
İstanbul Sabiha Gökçen
1 EUR
Dubai
İstanbul Sabiha Gökçen
1 EUR
Kopenhag
İstanbul Sabiha Gökçen
1 EUR
Lyon
İstanbul Sabiha Gökçen
1 EUR
Milano
İstanbul Sabiha Gökçen
1 EUR