Türkiye’den Vize İstemeyen Ülkeler Belli Oldu! Bavulunu Kapan Gidecek

Ajet, yurt içinde olduğu gibi bu kez yurt dışına da seyahat edecekleri sevindiren bir haberle gündeme geldi. Hava yolu şirketi, Bakü, Milano, Viyana, Zürih, Saray Bosna gibi çekici destinasyonlara ucuz bilet kampanyası düzenleyerek seyahatseverlere cazip fırsatlar sunuyor. Bu haberle birlikte, pek çok kişi seyahat planlarını gözden geçirerek bu fırsattan nasıl yararlanabileceklerini araştırmaya başladı.