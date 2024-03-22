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Türkiye'den Vize İstemeyen Ülkeler Belli Oldu! Bavulunu Kapan Gidecek

AJet, son zamanlarda yurt içinde düzenlediği indirimli bilet kampanyalarının ardından bu kez yurt dışı uçuş yapacakları sevindiren bir haberle gündeme geldi. Hava yolu şirketi, yurt dışına ucuz bilet kampanyası başlattı.Haberi alan vatandaşlar, seçilen rotalarda vize gerekliliğini araştırmaya başladılar. Özellikle Azerbaycan, Bosna Hersek, ve İtalya gibi popüler destinasyonlara yapılacak seyahatlerde vize prosedürlerine ilişkin detayları öğrenmek, seyahat planlamalarını daha sağlam bir temele oturtmak adına önem kazanıyor.

Giriş Tarihi: 22.03.2024 12:38
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Türkiye’den Vize İstemeyen Ülkeler Belli Oldu! Bavulunu Kapan Gidecek

Ajet, yurt içinde olduğu gibi bu kez yurt dışına da seyahat edecekleri sevindiren bir haberle gündeme geldi. Hava yolu şirketi, Bakü, Milano, Viyana, Zürih, Saray Bosna gibi çekici destinasyonlara ucuz bilet kampanyası düzenleyerek seyahatseverlere cazip fırsatlar sunuyor. Bu haberle birlikte, pek çok kişi seyahat planlarını gözden geçirerek bu fırsattan nasıl yararlanabileceklerini araştırmaya başladı.

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Türkiye’den Vize İstemeyen Ülkeler Belli Oldu! Bavulunu Kapan Gidecek

Büyük bir havayolu şirketi, yolcularını heyecanlandıran yeni bir kampanya duyurdu. 22-24 Mart 2024 tarihleri arasında satın alınacak biletlerle, 31 Mart-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında dünyanın dört bir yanına uçuşlar sunuluyor. Kampanya, Türkiye'den yurt dışına 1 dolar + vergiler, yurt dışından Türkiye'ye ise 1 euro + vergilerden başlayan cazip fiyatlarla gerçekleştirilecek seyahatleri kapsıyor.

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Türkiye’den Vize İstemeyen Ülkeler Belli Oldu! Bavulunu Kapan Gidecek

Kampanyanın Detayları

AJet tarafından yapılan açıklamaya göre, kampanya Türkiye çıkışlı ve varışlı direkt uçuşları içeriyor. Kuzey Kıbrıs hariç olmak üzere, bu özel teklif 50 bin koltuk için geçerli. Şirketin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, "Yurt dışına 1 USD'den başlayan fiyatlarla uçun. Belirlenen tarihler arasında avantajlı fiyatlarla biletinizi alın ve AJet'le unutulmaz şehirleri keşfedin," ifadelerine yer verildi.

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Türkiye’den Vize İstemeyen Ülkeler Belli Oldu! Bavulunu Kapan Gidecek

Kalkış Noktası

Varış Noktası

Başlangıç Fiyatı

İstanbul Sabiha Gökçen

Amsterdam

1 USD

İstanbul Sabiha Gökçen

Bakü

1 USD

İstanbul Sabiha Gökçen

Basel

1 USD

İstanbul Sabiha Gökçen

Belgrad

1 USD

İstanbul Sabiha Gökçen

Brüksel

1 USD

İstanbul Sabiha Gökçen

Budapeşte

1 USD

İstanbul Sabiha Gökçen

Dubai

1 USD

İstanbul Sabiha Gökçen

Kopenhag

1 USD

İstanbul Sabiha Gökçen

Lyon

1 USD

İstanbul Sabiha Gökçen

Milano

1 USD

İstanbul Sabiha Gökçen

Paris

1 USD

İstanbul Sabiha Gökçen

Priştine

1 USD

İstanbul Sabiha Gökçen

Roma

1 USD

İstanbul Sabiha Gökçen

Saraybosna

1 USD

İstanbul Sabiha Gökçen

Tiflis

1 USD

İstanbul Sabiha Gökçen

Viyana

1 USD

İstanbul Sabiha Gökçen

Zürih

1 USD

Ankara

Bakü

1 USD

Ankara

Belgrad

1 USD

Ankara

Beyrut

1 USD

Ankara

Bişkek

1 USD

Ankara

Dubai

1 USD

Ankara

Paris

1 USD

Ankara

Viyana

1 USD

Adana

Beyrut

1 USD

İzmir

Belgrad

1 USD
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Türkiye’den Vize İstemeyen Ülkeler Belli Oldu! Bavulunu Kapan Gidecek

Kalkış Noktası

Varış Noktası

Başlangıç Fiyatı

Amsterdam

İstanbul Sabiha Gökçen

1 EUR

Bakü

İstanbul Sabiha Gökçen

1 EUR

Basel

İstanbul Sabiha Gökçen

1 EUR

Belgrad

İstanbul Sabiha Gökçen

1 EUR

Brüksel

İstanbul Sabiha Gökçen

1 EUR

Budapeşte

İstanbul Sabiha Gökçen

1 EUR

Dubai

İstanbul Sabiha Gökçen

1 EUR

Kopenhag

İstanbul Sabiha Gökçen

1 EUR

Lyon

İstanbul Sabiha Gökçen

1 EUR

Milano

İstanbul Sabiha Gökçen

1 EUR